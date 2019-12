Φλόριντα: Εκκενώθηκε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας -Τηλεφώνημα για βόμβα

Εκκενώθηκε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στη Φλώρινα μετά από τηλεφώνημα ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα. Αυτή τη στιγμή ειδικές δυνάμεις πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους για τον τυχόν εντοπισμό της εκρηκτικής συσκευής. Τις σχετικές πληροφορίες έδωσε σε tweet η αμερικανική πολεμική αεροπορία.

Όπως ανακοίνωσε: «Ο χώρος εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας, δυνάμεις ασφαλείας και η πυροσβεστική βρίσκονται επί του παρόντος στο σημείο και εμείς θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες όταν θα είναι διαθέσιμες».

A bomb threat has been reported for Patrick Air Force Base, Fla. The immediate area was evacuated for safety. Security Forces, EOD and the Fire Department are currently on scene investigating.



We will provide more information as it become available.