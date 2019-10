Φινλανδία: Επίθεση με σπαθί σε εμπορικό κέντρο - Ένας νεκρός

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση διεξάγεται σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουόπιο στην ανατολική Φινλανδία, μετά από περιστατικό βίας που είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και δέκα να τραυματισθούν.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στους χώρους του επαγγελματικού λυκείου Σάβο, μέσα στο εμπορικό κέντρο Χέρμαν.

«Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και έθεσαν υπό κράτηση ένα άτομο», σημείωσε η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

«Σύμφωνα με τις παρούσες πληροφορίες, το περιστατικό στην Κουόπιο σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του επαγγελματικού λυκείου Σάβο, μέσα στο εμπορικό κέντρο Χέρμαν», πρόσθεσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας φοιτητής με σπαθί εισέβαλλε μέσα σε τάξη και άρχισε να χτυπά όσους περισσότερους μπορούσε.

Ο μοναδικός ύποπτος συνελήθη από την αστυνομία που τοποθέτησε αστυνομικές κορδέλες γύρω από το εμπορικό κέντρο.

