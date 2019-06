Επίθεση καμικάζι βομβιστή σε αυτοκίνητο της αστυνομίας στην Τυνησία

Καμικάζι βομβιστής ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος μπροστά από ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας στην Τύνιδα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις πολίτες και δύο αστυνομικοί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Όπως έγινε γνωστό από αυτόπτες μάρτυρες, η τρομοκρατική επίθεση έγινε είτε στη λεωφόρο Habib Bourguiba, είτε σε μια κοντινή οδό, τη Charles de Gaulle.

Ανθρώπινα μέλη βρίσκονται στο οδόστρωμα γύρω από ένα όχημα της αστυνομίας στη λεωφόρο Μπουργκίμπα, την κύρια αρτηρία της πρωτεύουσας, κοντά στην παλιά πόλη, έκανε γνωστό δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

