Ένταση μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών στο αεροδρόμιο στο Χονγκ Κονγκ

Του Γιάννη Μαντζίκου

Στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ βρίσκονται από νωρίς σήμερα το πρωί διαδηλωτές, διακόπτοντας τις πτήσεις, λίγες ώρες μετά τις χθεσινές σφοδρές συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία από την πλευρά της έχει αποκλείσει το μέτρο και έχει διακόψει τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Παράλληλα, έχει ανακοινώσει ότι θα διεξάγει επιχείρηση εκκαθάρισης σύντομα.

Οι διαδηλωτές προέτρεπαν το επιβατικό κοινό να κατακλύσει οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου.

A protester at #hongkong airport attempts to break a glass panel to reach what appears to be fire extinguishing equipment. Full story: https://t.co/IjrvyW2QBB . #hongkongprotests #antiELAB #china pic.twitter.com/NY6voZPXWX

Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα όπως «Απελευθερώστε το Χονγκ Κονγκ» και «Σταθείτε στο Χονγκ Κονγκ», ενώ όπως δήλωσε ένας 20χρονος στο Reuters, το αεροδρόμιο αποκλείστηκε προκειμένου να εστιάσουν την παγκόσμια προσοχή. «Εάν διακόψουμε το αεροδρόμιο, περισσότεροι ξένοι θα διαβάσουν τα νέα για το Χονγκ Κονγκ», δήλωσε συγκεκριμένα ο 20χρονος.

Χθες, με δακρυγόνα και ρίψεις νερού η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, παρά την απαγόρευση των Αρχών και τις «προειδοποιητικές» συλλήψεις τεσσάρων ακτιβιστών, που συμμετέχουν ενεργά από την αρχή στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που το Πεκίνο επιχειρεί να περιορίσει.

Ένας αστυνομικός πυροβόλησε τουλάχιστον μια φορά, με τις τοπικές Αρχές να κάνουν λόγο για «προειδοποιητική» βολή προς τους διαδηλωτές. Σημειώνεται, ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, που η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ προχωράει σε πυροβολισμούς προκειμένου να εκφοβίσει τους διαδηλωτές.

#antiELAB protesters are setting up roadblocks on Airport Road - one of the main roads to the airport. One said they wanted to delay police’s advances. #HongKong pic.twitter.com/XktsCmhXyj