Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο στη Φλόριντα - 20 τουλάχιστον τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη αερίου σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Πλαντέισον της Φλόριντα των ΗΠΑ, προκαλώντας την κατεδάφιση τμήματος του κτιρίου, σοβαρές υλικές ζημιές και τον τραυματισμό - όπως μεταδίδει το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WPLG, τουλάχιστον 20 ανθρώπων, εκ των οποίων δύο πολύ σοβαρά.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Plantation Joel Gordon ανέφερε ότι δύο άτομα υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς στην έκρηξη που αναφέρθηκε στο εμπορικό κέντρο του Πανεπιστημίου Plaza Market στο South University Drive κοντά στην Peters Road.

Τα πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν αμέσως στην περιοχή, ενώ οι αρχές χρησιμοποίησαν και σκυλιά για να βρουν επιζώντες μέσα στα ερείπια και για να βεβαιωθούν ότι δεν υπήρχαν άλλα θύματα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά τα παράθυρα διαλύθηκαν και τα συντρίμμια εκτοξεύτηκαν διάσπαρτα σε όλη τη γύρο περιοχή και το χώρο στάθμευσης. Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τα σπίτια τους να τρέμουν από αρκετά μίλια μακριά και τουλάχιστον ένα κοντινό σπίτι υπέστη ζημιές από το ωστικό κύμα της έκρηξης.

Οι γύρω δρόμοι έκλεισαν μετά την έκρηξη και όλες οι επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν εκκενωθεί.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από το ABC news δείχνει τις μεγάλες ζημιές που υπέστη το εμπορικό κέντρο και τα κοντινά σε αυτό κτίρια.

