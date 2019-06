Έκρηξη με 10 τραυματίες κοντά στη Ρώμη

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ τους ένας 5χρονο κοριτσάκι που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα, έπειτα από διαρροή αερίου, στο κέντρο μιας μικρής πόλης κοντά στη Ρώμη.

Το ατύχημα συνέβη στη Ρόκα ντι Πάπα, μια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Ρώμης, κοντά στη θερινή κατοικία του Πάπα.

Η 5χρονη «βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση φέροντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι» σημειώνει σε ένα δελτίο Τύπου το νοσοκομείο Παίδων Bambino Gesu.

Ο δήμαρχος της μικρής πόλης Εμανουέλε Κρεστίνι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο χέρι και το πρόσωπο, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Άλλα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τις οικογένειές τους, ενώ έξι ενήλικες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, είπε ο περιφερειακός διευθυντής υγείας Αλέσιο Ντ’ Αμάτο.

Η έκρηξη σημειώθηκε εντός του δημαρχείου της μικρής πόλης, με αποτέλεσμα να καταστραφεί τμήμα της πρόσοψης και να προκληθεί φωτιά. Τα παιδιά που τραυματίστηκαν βρίσκονταν σε παιδικό σταθμό, δίπλα από το δημαρχείο.

Σε ανακοίνωση, η εταιρεία φυσικού αερίου Italgas επέρριψε την ευθύνη σε μια άλλη εταιρεία, που δεν κατονόμασε, η οποία ευθύνεται για την έκρηξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι χωματουργικές εργασίες που γίνονταν έξω από το δημαρχείο κατέστρεψαν μέρος των υπόγειων αγωγών φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή.

#10giugno #RoccadiPapa 11:50, squadre #vigilidelfuoco stanno intervenendo per un’esplosione dovuto ad una possibile fuga di gas in una palazzina di tre piani. Squadre al lavoro per verificare il coinvolgimento eventuale di persone. Intervento in corso pic.twitter.com/XPESDxYURR