ΕΕ: Κυρώσεις στην Τουρκία για εισβολή στη Συρία και παράνομες γεωτρήσεις

Κυρώσεις τόσο για την τουρκική εισβολή στη βόρεια Συρία όσο και για τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο ενέκριναν οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, οι «28» της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύθηκαν να αναστείλουν τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία, όμως δεν επέβαλαν στη χώρα το ευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων που επεδίωκαν η Γαλλία και η Γερμανία.

Με κοινή δήλωσή τους οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών αναφέρουν πως «η ΕΕ καταδικάζει τη στρατιωτική δράση της Τουρκίας, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συνόλου της περιφέρειας», τονίζοντας πως η τουρκική επέμβαση στη βορειοανατολική Συρία έχει «δραματικές συνέπειες» και υπενθυμίζει πως μερικές χώρες της ΕΕ έχουν σταματησει τις εξαγωγές όπλων στη χώρα αυτή.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση αναφέρει:

«H EE καταδικάζει τη στρατιωτική δράση της Τουρκίας η οποία υπονομεύει σοβαρά τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής, με αποτέλεσμα περισσότεροι πολίτες να υποφέρουν και να κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους, με αποτέλεσμα παρεμποδίζεται η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Οι προοπτικές για τον ΟΗΕ να επιτύχει την ειρήνη στη Συρία γίνονται όλο και πιο δύσκολες και υπονομεύεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τη δι9εθνή συμμαχία για την αντιμετώπιση του Da'esh. [...]

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην ενότητα, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα του κράτους της Συρίας. Αυτά μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσω μιας πραγματικής πολιτικής μετάβασης σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την ανακοίνωση της Γενεύης του 2012.

Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντικός παράγοντας στην κρίση στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Οι ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια στη βορειοανατολική Συρία πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, όχι με στρατιωτική δράση και σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η στρατιωτική δράση της Τουρκίας με τις δραματικές της συνέπειες συνεχίζεται, η ΕΕ υπενθυμίζει την απόφαση ορισμένων κρατών μελών να σταματήσουν αμέσως την εξαγωγή ολικών συστημάτων στην Τουρκία.

Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι δεν θα παράσχει οικονομική βοήθεια για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της περιοχής, όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών. Η ΕΕ εξακολουθεί να συμμετέχει στις προσπάθειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της σοβαρής ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης υπό το πρίσμα των εξελισσόμενων αναγκών».

Κυρώσεις για τις παράνομες γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Όσον αναφορά τις παράνομες γεωτρήσεις, το Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι λήφθηκε απόφαση για απαγόρευση εισόδου στο έδαφος της ΕΕ και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων για όσους εμπλέκονται ή είναι υπεύθυνοι για τις παράνομες γεωτρήσεις.

Σύμφωνα με τα Συμπερασμάτα της σημερινής Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, επαναβεβαιώνεται η «πλήρης αλληλεγγύη» του Συμβουλίου της ΕΕ προς την Κύπρο, «όσον αφορά το σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

The @EUCouncil adopted conclusions on #Turkey 's illegal drilling activities in the #EastMed . ➡ The Council reaffirms its full solidarity with Cyprus Read the conclusions

Επιπλέον, το Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 15ης Ιουλίου 2019 σε ό,τι αφορά την «οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας», η οποία πρέπει να γίνεται «με διάλογο και διαπραγμάτευση καλή τη πίστει, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της καλής γειτονίας».

«Το Συμβούλιο, βασιζόμενο στις προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί, συμφωνεί με τη θέσπιση ενός καθεστώτος-πλαισίου περιοριστικών μέτρων που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη γεωτρητική δραστηριότητα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τον Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το σκοπό αυτό», καταλήγουν τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη δράση της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως ενωμένη», έγραψε στο Twitter η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Φεντερίκα Μογκερίνι, ανακοινώνοντας τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ των κρατών - μελών για τις εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία και για τις τουρκικές γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Agreement found at Foreign Affairs Council on Conclusions on both North East #Syria and on Turkish drillings in Eastern Mediterranean. The #EU is fullly united