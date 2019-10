ΕΕ: Βάση διαλόγου η πρόταση Τζόνσον - Υπάρχουν αρκετά κενά

Η Κομισιόν καλοσορισε την νέα πρόταση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον που εστάλη υπό μορφή συνοδευτικής επιστολής για το Ιρλανδικό σύνορο, η οποία αποτελεί βάση διαλόγου αλλά όχι λύση του προβλήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν «Ο Πρόεδρος Γιούνκερ καλωσόρισε την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού Τζόνσον να προωθήσει τις συνομιλίες πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου και να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας». Ωστόσο προσθέτει η ανακοίνωση «εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβληματικά σημεία που θα χρειαστούν περαιτέρω εργασίες τις προσεχείς ημέρες, ιδίως όσον αφορά τη διακυβέρνηση του συστήματος ασφαλείας», σημειώνεται και τονίζεται ότι «πρέπει να διατηρηθεί η λεπτή ισορροπία που έχει επιφέρει η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής».

Η συνοδευτική επιστολή προς τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ χαρακτηρίζει το backstop ως «γέφυρα προς το πουθενά», τονίζοντας ότι «πρέπει να βρεθεί ένας νέος δρόμος προς τα εμπρός». Η κυβέρνηση Τζόνσον προτείνει τη συνέχιση υπαγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας στους κανόνες της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς τόσο για αγροτικά όσο και για βιομηχανικά προϊόντα, κάτι που δημιουργεί κανονιστικά σύνορα, δηλαδή ελέγχους προέλευσης, ποιότητας κτλ, μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και του υπόλοιπου Ηνωμένου Βασιλείου.

