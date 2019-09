Χονγκ Κονγκ: Συμπλοκές μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών

Αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών προχώρησαν σήμερα σε ρίψεις δακρυγόνων εναντίον αντικυβερνητικών διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ, οι οποίοι λίγο νωρίτερα είχαν πυρπολήσει οδοφράγματα έξω από ένα εμπορικό κέντρο στη συνοικία Σα Τιν, σύμφωνα με το BBC. Για χρήση πλαστικών σφαιρών από την αστυνομία κάνει λόγο το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «αστυνομικοί έκαναν σήμερα χρήση πλαστικών σφαιρών, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ, κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο, που είχαν πολιορκήσει». Τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν εμφανίστηκαν διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, να κρατάνε μια κινεζική σημαία που είχαν κατεβάσει από ένα κυβερνητικό κτίριο και κατόπιν την πέταξαν σε έναν ποταμό.

Περίπου 1000 διαδηλωτές κατέκλυσαν τον χώρο έξω από το εμπορικό κέντρο New Town Plaza για μια αρχικά ειρηνική διαμαρτυρία, ωστόσο διαδηλωτές, ντυμένοι στα μαύρα, άρχισαν να αποσυναρμολογούν τις πόρτες καταστημάτων προκειμένου να φτιάξουν πρόχειρα οχυρώματα στην είσοδο του εμπορικού κέντρου.

LIVE: Hong Kong riot police move in on protesters, who'd been trying to get into a metro station beneath a shopping mall in Sha Tin district. pic.twitter.com/NAZhRhUz8m