Χονγκ Κονγκ: Στους δρόμους ξανά οι διαδηλωτές παρά τις δρακόντειες απαγορεύσεις

Αψηφώντας την απαγόρευση της χρήσης μάσκας και χωρίς την έγκριση της αστυνομίας χιλιάδες διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ βρίσκονται και πάλι στους δρόμους, λίγες μέρες μετά την απειλή του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπινγκ περί «συντριβής όσων μπαίνουν στο διάβα της χώρας του».

Η συγκέντρωση ξεκίνησε κοντά στο αστυνομικό τμήμα Τσιμ Σα Σούι και γρήγορα ξέσπασαν οι πρώτες συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ είναι εξοργισμένοι με την απρόκλητη επίθεση εναντίον του ακτιβιστή Τζίμι Σαμ ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά από χτυπήματα με μαχαίρι και σφυρί από αγνώστους μασκοφόρους.

Tear gas was fired near Tsim Sha Tsui Police Station at around 3:15pm towards the crowd below on Nathan Road.



Photo: @SiuSinGallery / HKFP. #hongkong #hongkongprotests pic.twitter.com/a7fuZKpvaI