Χονγκ Κονγκ: Νέα καθιστική διαμαρτυρία στο διεθνές αεροδρόμιο

Νέα καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιείται στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ εν μέσω της δημόσιας κατακραυγής που προκάλεσε η σκληρή ανταπόκριση της αστυνομίας στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο.

Οι πορείες που άρχισαν ειρηνικά στο Χονγκ Κονγκ κλιμακώθηκαν σε δύο ημέρες συγκρούσεων ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία για την αντιμετώπιση των ταραχών.

Ως χθες Κυριακή το βράδυ η βία είχε ενταθεί και η αστυνομία έριξε δακρυγόνα σε σταθμό του υπογείου για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος των διαδηλωτών.

I've never heard so much non-stop chanting. At other rallies, there are pauses. Here, the deafening roar of the crowd is ceaseless.



And this is a Monday afternoon, a regular workday. Thousands are packed here, & many more behind me on the other side of the hall. pic.twitter.com/nm0m2dJ7rR