Χονγκ Κονγκ: Διαδηλωτές πυρπόλησαν την κεντρική είσοδο του Πολυτεχνείου

Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν την είσοδο του πολυτεχνικού πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ νωρίς το πρωί σήμερα σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την απόπειρα εισβολής των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με πυροβολισμούς από σφαίρες καουτσούκ, με δακρυγόνα και με συλλήψεις σε όσους επιχείρησαν να βγουν από τη Σχολή, σύμφωνα με το Reuters.

Επίσης, όπως μεταδίδει, οι αστυνομικοί έσπασαν τα οδοφράγματα που είχαν στήσει οι φοιτητές και εισήλθαν στον χώρο για να τους συλλάβουν, ενώ αρκετοί διαδηλωτές συνελήφθησαν την ώρα που προσπαθούσαν να βγουν από τον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής.

Συγκεκριμένα μια ομάδα 100 ατόμων προσπάθησε να φύγει από το Πολυτεχνείο όμως ήρθε αντιμέτωπη με δακρυγόνα και σφαίρες με πλαστική επικάλυψη. Κάποιοι συνελήφθησαν, την ώρα που άλλοι παραπατούσαν στα οδοφράγματα καθώς οι αστυνομικοί τους στόχευαν με τα όπλα τους και τους χτυπούσαν.

Ένας διαδηλωτής που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο Πολυτεχνείο και θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του δήλωσε στο BBC ότι 300 με 500 άνθρωποι παραμένουν στον χώρο του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με το CNN, η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έχει εγκλωβίσει εκατοντάδες διαδηλωτές στο εσωτερικό της Πολυτεχνικής Σχολής, έχοντας αποκλείσει τους δρόμους γύρω από την πανεπιστημιούπολη έπειτα από συγκρούσεις δύο ημερών που ενίσχυσαν τους φόβους για μία αιματηρή αναμέτρηση.

Εκατοντάδες διαδηλωτές πετούσαν βόμβες μολότοφ και πέτρες καθ΄όλη την διάρκεια της ημέρας κατά των αστυνομικών δυνάμεων που απαντούσαν με εκτοξευτήρες νερού.

Η αστυνομική δύναμη του Χονγκ Κονγκ δεν έχει ακόμη αποκαλύψει πόσα άτομα έχουν συλληφθεί στην σχεδόν 24ωρη πολιορκία και δεν υπάρχουν σαφείς αριθμοί για όσους έχουν τραυματιστεί.

Από το πρωί της Δευτέρας, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές θεωρούνταν ότι παραμένουν στο εσωτερικό του κεντρικού κτιρίου του πανεπιστημίου.

