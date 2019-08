Και άλλο πολεμικό πλοίο στέλνουν οι Βρετανοί στον Κόλπο

Η Βρετανία στέλνει ένα ακόμη πολεμικό πλοίο στον Κόλπο για να προασπίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας μετά τη «σύλληψη» από το Ιράν ενός υπό βρετανική σημαία πετρελαιοφόρου στην περιοχή.

"Η Βρετανία προασπίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε ολόκληρο τον κόσμο, το πληρωμα του HMS Defender θα συμβάλει σε αυτόν τον σκοπό" δήλωσε ο Υπουργός Αμύνης Γουάλας.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί μεταξύ του Ιράν και της Βρετανίας, μετά τη «σύλληψη» από Ιρανούς κομάντος ενός υπό βρετανική σημαία τάνκερ τον Ιούλιο. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε μετά τη «σύλληψη» από τις βρετανικές δυνάμεις ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου κοντά στο Γιβραλτάρ, με την κατηγορία της παραβίασης των κυρώσεων στη Συρία.

Το Βασιλικό Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το HMS Defender αναχώρησε από τη Βρετανία στις 12 Αυγούστου, μαζί με το HMS Kent, το οποίο επίσης κατευθύνεται προς τον Κόλπο για να αντικαταστήσει βρετανική φρεγάτα.

Type 45 destroyer @HMSDefender will join the @RoyalNavy's efforts to support the safe passage of shipping in the #MiddleEast.



