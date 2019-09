Βρετανία: Σφοδρή κριτική στον Τζόνσον από την «Επιτροπή 1922»

Σκληρή κριτική στον Μπόρις Τζόνσον άσκησαν τα μέλη της επιτροπής 1922, του Ανωτάτου Κοινοβουλευτικού Οργάνου των Συντηρητικών, για την απόφαση του να διαγράψει από το κόμμα τους 21 βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν κατά της απόφασης για Έξοδο της χώρας από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου.

Boris Johnson came under sustained attack in the 1922 committee this evening for withdrawing the whip from the 21 anti no deal rebels.



The prime minister blamed it on the chief whip, saying it would be wrong to undermine him. "It was completely pathetic," said one MP.