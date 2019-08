Βρετανία: Φωτιά σε κτίριο κοντά στον Πύργο Γκρένφελ

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι προσπαθεί να σβήσει πυρκαγιά στο μπαλκόνι του 12ου ορόφου ενός κτιρίου στο Δυτικό Λονδίνο και έχει στείλει εκεί δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ανέφερε στον ιστότοπό της η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

#Kensington

BREAKING: A fire has broken out in a flat within a tower block on Darfield Way in #NottingHill, #W10.



London Fire Brigade say they currently have 60 firefighters at the scene. pic.twitter.com/78HgiDasNp