Βραζιλία: Αποφυλακίζεται ο πρώην πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα

Ελεύθερος αναμένεται να αφεθεί εντός της ημέρας ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωση αλλά και οπαδοί του φυλακισμένου πρώην προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φημολογία περί της αποφυλάκισης του Λούλα ντα Σίλβα ήταν έντονη τις τελευταίες ημέρες στην Βραζιλία, ωστόσο όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε εντολή για την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της χώρας, ο οποίος βρισκόταν κρατούμενος τα τελευταία χρόνια, κατηγορούμενος για διασπάθισε δημοσίου χρήματος και σκάνδαλα διαφθοράς.

Στο σκεπτικό του, ο δικαστής εξήγησε ότι «δεν υπάρχει πλέον καμία βάση για την εκτέλεση της ποινής» δεδομένου ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να καταργήσει τη νομολογία σύμφωνα με την οποία κάποιος που έχει καταδικαστεί οδηγείται στη φυλακή εφόσον απορριφθεί η πρώτη έφεσή του, έστω και αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτει.

Έξω από την φυλακή που κρατείται ο Λούλα ντα Σίλβα έχει συγκεντρωθεί πλήθος υποστηρικτών του, αναμένοντας την αποφυλάκισή του μετά από κράτηση ενάμιση έτους, ενώ πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη δώδεκα ετών.

Lula supporters waiting for Lula outside of the federal prison. The judge approved his release. He should be leaving the building any minute #Brazil #LulaLivre pic.twitter.com/YCwyfxT0X7