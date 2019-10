Βίντεο από το σημείο όπου σκοτώθηκε ο Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκντάντι

Το κρησφύγετο που βρήκε τον θάνατο από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας ο αρχηγός του ISIS Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκντάντι, εμφανίζεται σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο λογαριασμό του στο twitter το Πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολού.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο, το τοπίο είναι βομβαρδισμένο, ερείπια πια έχουν απομείνει, ενώ τρύπες στο έδαφος και στο κτίριο μαρτυρούν την σύντομη μάχη που δόθηκε.

[Video] - #Baghdadi ‘killing’: Anadolu Agency shoots video of area



Leader of terror group #Daesh, or #ISIS, was allegedly killed in US raid, according to reportshttps://t.co/zM5s37PwPo pic.twitter.com/u2B0hMlsd0