Συγκρούσεις με την αστυνομία - Στους δρόμους 500.000 διαδηλωτές

Διαδηλωτές, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο κέντρο της Βαρκελώνης σήμερα, την πέμπτη ημέρα των κινητοποιήσεων κατά της φυλάκισης των αυτονομιστών ηγετών, με περισσότερους από 500.000 ανθρώπους να κατακλύζουν την πρωτεύουσα της Καταλονίας από κάθε σημείο της επαρχίας.

Ένα πλήθος διαδηλωτών πέταξε πέτρες εναντίον των αστυνομικών των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών και μετέφερε κάδους απορριμμάτων στη μέση της κεντρικής λεωφόρου όπου τους έβαλε φωτιά.

Αστυνομικά βαν επιχείρησαν μάταια να απωθήσουν τους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 525.000 άνθρωποι κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους της Βαρκελώνης για να διαμαρτυρηθούν για την καταδίκη των Καταλανών αυτονομιστών ηγετών σε βαριές ποινές κάθειρξης από την ισπανική δικαιοσύνη για τον ρόλο τους στην απόπειρα απόσχισης το 2017.

Tens of thousands of people arriving in #Barcelona for the Freedom March #VagaGeneral18O #Catalunya #Tsunamidemocratic

pic.twitter.com/c0eGcrWruk