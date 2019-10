Άρση των κυρώσεων που επέβαλε στην Τουρκία ανακοίνωσε ο Ντ. Τραμπ

Την άρση των κυρώσεων που επέβαλε στην Τουρκία συνέπεια της επέμβασης της στη βορειοανατολική Συρία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ζήτησα από το υπουργείο Οικονομικών να άρει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου ως απάντηση στην τουρκική επίθεση», τόνισε Τραμπ από το Λευκό Οίκο, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας σημείωσε πως «οι κυρώσεις θα αρθούν εκτός κι αν συμβεί κάτι το οποίο θα μας δυσαρεστήσει», ενώ διευκρίνισε πως η παύση του πυρός στη βορειοανατολική Συρία έχει μόνιμο κι όχι προσωρινό χαρακτήρα, αφήνοντας ωστόσο αιχμές σχετικά με το κατά πόσο κυριολεκτική έννοια έχει η λέξη «μόνιμα σε αυτό το μέρος του κόσμου».

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αφήνουμε τους άλλους να πολεμήσουν σε αυτό το αιματοβαμμένο έδαφος».

Pres. Trump on withdrawing U.S. troops from Syria, a decision that earned him harsh bipartisan criticism: "Let someone else fight over this long-bloodstained sand." https://t.co/jlKvlTQiU6 pic.twitter.com/LZ90mJ2fZ9

Σημειώνεται ότι πριν λίγες μέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει εντολή για «εκτελεστικό διάταγμα επιβολής κυρώσεων εναντίον νυν και πρώην μελών της Τουρκικής κυβέρνησης και κάθε προσώπου που μετέχει στις αποσταθεροποιητικες πράξεις της Τουρκίας στη Συρία». Ως εκ τούτου είχαν επιβληθεί δασμοί ύψους 50% στα προϊόντα χάλυβα της Τουρκίας, ενώ είχε ανακοινωθεί ότι παγώνουν οι διαπραγματεύσεις από το Υπουργείο Εμπορίου για συμφωνία με την Τουρκία ύψους 100 δις δολαρίων.

Trump says he's lifting sanctions imposed on Turkey that occured because he gave them the green light to attack, then claims that people have been trying to get this done "for many, many decades." pic.twitter.com/QY18O1e5c9