Αρνείται ο Τζόνσον ότι είπε ψέματα στη Βασίλισσα

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, αρνείται τις κατηγορίες ότι παραπλάνησε την βασίλισσα Ελισάβετ και πως είπε ψέματα σχετικά με το αμφιλεγόμενο κλείσιμο της Βουλής.

Στη σκιά της απόφασης του Ανωτάτου δικαστηρίου της Σκωτίας που χαρακτήρισε χθες παράνομη, την κίνηση του να κλείσει τη βουλή, ο Τζόνσον δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί ότι είπε ψέματα στη βασίλισσα.

«Το Δικαστήριο της Αγγλίας συμφωνεί μαζί μας, αλλά θα πρέπει να αποφασίσει το Ανώτατο δικαστήριο», είπε ο Τζόνσον.

Για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το Brexit, ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί α υπάρξει συμφωνία με τους Ευρωπαίους κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου.

Boris Johnson denies lying to Queen over suspension of parliament https://t.co/xhIwdG6FuX