Αρμενία προς ΗΠΑ: Ιστορική η ψήφος για την αναγνώριση της Γενοκτονίας

Η Αρμενία ευχαρίστησε σήμερα τις ΗΠΑ για το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, με το οποίο η Ουάσιγκτον έκανε το πρώτο βήμα για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας την οργή της Τουρκίας.

Η απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται επισήμως η γενοκτονία των Αρμενίων υιοθετήθηκε χθες σε συνεδρίασης της Βουλής των Αντιπροσώπων με συντριπτική πλειοψηφία 405 βουλευτών σε 435, σε μια σπάνια σύμπλευση Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν χαιρέτισε την «ιστορική ψήφο» σε μήνυμά του στο Twitter, στο οποίο σημειώνει ότι η απόφαση αυτή «είναι ένα θαρραλέο βήμα προς την αλήθεια και την δικαιοσύνη στην ιστορία, που θα προσφέρει επίσης παρηγοριά σε εκατομμύρια απογόνους των επιζώντων της γενοκτονίας των Αρμενίων».

I salute the US Congress historic vote recognizing the Armenian Genocide. Resolution 296 is a bold step towards serving truth and historical #justice that also offers comfort to millions of descendants of the Armenian Genocide survivors.