Από την Halkbank στο... xρηματιστήριο της Κων/πόλης ο Χακάν Ατίλα

Λίγους μήνες μετά την επιστροφή του στη Τουρκία, ο Χακάν Ατίλα πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου της Κωνσταντίνουπολής με απόφαση της Τουρκικής κυβέρνησης.

NEW — Turkey appoints Hakan Atilla, a former banker who served prison sentence in New York for violating Iran sanctions, as general manager of Istanbul Stock Exchange