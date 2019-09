Αμερικανός Αξιωματούχος: Το Ιράν πίσω από την επίθεση στη Σ. Αραβία

Την εκτίμηση ότι η επίθεση στην Aramco έγινε από το Ιραν εξέφρασε ο ανώτατος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μπράιαν Χουκ.

Ο Χουκ που είναι ο διπλωματικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Τραμπ για το Ιράν, τόνισε ότι η χώρα του έχει στοιχεία για την επίθεση τα οποία θα αποκαλύψει σύντομα, την ώρα που όπως υποστήριξε εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη και την Αμερική βρίσκονται στον τόπο της επίθεσης για να βγάλουν συμπεράσματα, πριν υπάρξουν οι τελικές ανακοινώσεις.

Exclusive: "This certainly wasn't an attack committed by anybody else except Iran," says the top US official on Iran, Brian Hook. pic.twitter.com/uVwH7pckgA

Παράλληλα ο Αμερικανός αξιωματούχος ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όπως και την Ευρωπαϊκή Ενωση να επιβάλλουν κυρώσεις στα drones και να ανανεωθεί το εμπάργκο όπλων στο Ιράν.

Την ίδια ώρα ο Χουκ ανέφερε ότι "το Ιράν απέρριψε αρκετές φορές την διπλωματική οδό, παρόλα αυτά η πόρτα των ΗΠΑ παραμένει ανοικτή".

Exclusive: "The United States asked Iran to meet diplomacy with diplomacy," US Special Rep for Iran Brian Hook tells me.

"They have met diplomacy with military force. And Iran is rejected diplomacy too many times." pic.twitter.com/uO3IK3dJ3q