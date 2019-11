Αμερικανοί ειδικοί: «Πάρτε τα πυρηνικά από την Τουρκία»

Του Γιάννη Μαντζίκου



Παρά τις αβρότητες κατά τη πρόσφατη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, οι αναλυτές που ασχολούνται με τα αμυντικά θέματα επιμένουν στη θέση ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποσύρουν το συντομότερο δυνατόν, τα πυρηνικά όπλα που έχουν στη βάση του Ιντσιρλικ στην Τουρκία.

Με δεδομένο ότι η συμπεριφορά του Τούρκου προέδρου δεν είναι η πλέον σταθερή, αυξάνονται συνεχώς οι φωνές που καλούν την αμερικανική κυβέρνηση να κάνει κάτι με τα πυρηνικά όπλα που βρίσκονται στην Τουρκία, πριν είναι πολύ αργά. Χαρακτηριστικά δύο άρθρα στην ιστοσελίδα Defense One και σε αυτή του Brooking Institution καλούν τον Λευκό Οίκο να κοιτάξει για μια "πιο ασφαλή τοποθεσία".

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω πύραυλοι δεν είναι διηπειρωτικού τύπου, αλλά «τακτικά» πυρηνικά όπλα τύπου Β61. Κάθε μία από τις βόμβες αυτές έχει ισχύ 340 κιλοτόνων, είναι δηλαδή 20 φορές ισχυρότερη από αυτήν που κατέστρεψε τη Χιροσίμα το 1945. Με άλλα λόγια, το ελάχιστο αυτό τμήμα του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου που βρίσκεται στη βάση Ιντσιρλίκ μπορεί να προκαλέσει από 1.000 μέχρι 1.800 "Χιροσίμες". Επίσης οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πέραν του γεγονότος ότι αυτά τα όπλα είναι παρωχημένα τεχνολογικά, δεδομένου ότι έχουν τεχνογνωσία του 1960, υφίσταται το ενδεχόμενο να "πέσουν σε λάθος χέρια".

Τόσο, το άρθρο στην ιστοσελίδα Defense One όσο και αυτό στην ιστοσελίδα του Brookings, αφήνουν να εννοηθεί ότι "ακόμα και αν υπήρχε τυφλή εμπιστοσύνη στην Τουρκική κυβέρνηση, κάνεις δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι τα όπλα αυτά δεν μπορούν να πέσουν στα χέρια τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους ή άλλων οργανώσεων". Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι σε πρόσφατο σχόλιο του για το Liberal.gr, ο πρώην βουλευτής και νυν ακαδημαϊκός συνεργάτης του Foundation for Defense of Democracies, Αικάν Ερντεμίρ τόνισε ότι "οι ΗΠΑ πρέπει να ζητήσουν πλήρη έρευνα για το δίκτυο του ισλαμικού κράτους εντός τουρκικού εδάφους".

Τον Μάρτιο του 2017, οικογένειες Αμερικανών στρατιωτικών που ζουν στο Ιντσιρλίκ αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν προσωρινά καθώς υπήρχαν φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα. Εκείνη μάλιστα την περίοδο έκθεση του Κογκρέσου σημείωνε ότι «οι ανησυχίες για τα αμερικανικά πυρηνικά βασίζονται στη συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα στην Τουρκία, στην κατάσταση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων και στην εγγύτητα της βάσης στα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους.

Η εναλλακτική για την βάση του Ιντσιρλίκ, θεωρείται το Στρατόπεδο Mihail Kogalniceanu στην Κωστάντζα, στη Ρουμανία. Οι ΗΠΑ μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικά αεροδρόμια στη βόρεια Ιορδανία, από τα οποία απογειώνονται τα F-35 ή τα Harriers. Τέλος δεν λίγοι αυτοί που αναφέρονται και στη βάση της Σούδας στην Κρήτη...