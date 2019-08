Καίγεται ο «πνεύμονας» του πλανήτη - Εξοργίζουν οι δηλώσεις Μπολσονάρο

Οργή έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του προέδρου, της Βραζιλίας Ζαϊχ Μπολσονάρο που χθες κατηγόρησε τις ΜΚΟ ότι βρίσκονται πίσω από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει εδώ και μέρες στη στη Λεκάνη του Αμαζονίου με τον αριθμό τους να έχει αυξηθεί ανησυχητικά συγκριτικά με πέρυσι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας κατηγόρησε εχθές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι μπορεί να βάζουν φωτιές στον Αμαζόνιο για να πλήξουν την κυβέρνησή του, σε μια εμφανή προσπάθεια να αντικρούσει τη διεθνή κατακραυγή στα social media για τις πολιτικές του που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Τα σχόλια αυτά που στερούνται αποδείξεων εξόργισαν μεγάλη μερίδα του κοινού και πυροδότησαν μια καμπάνια στα social media για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Αμαζόνιος, ένα από τα σημαντικότερα προπύργια του πλανήτη στην μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Καίγεται ο «πνεύμονας» του πλανήτη

Καθώς χιλιάδες πυρκαγιές διασχίζουν το δάσος του Αμαζονίου, η τροπική βλάστηση, τα δέντρα και η πανίδα που στεγάζονται σε αυτό υποβαθμίζονται. Από τις 15 Αυγούστου, ξεκίνησαν περισσότερες από 9.500 νέες δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη Βραζιλία, με επίκεντρο τη λεκάνη του Αμαζονίου.

Μέχρι στιγμής φέτος, οι επιστήμονες έχουν καταγράψει περισσότερες από 74.000 πυρκαγιές στη Βραζιλία. Αυτό είναι σχεδόν το διπλάσιο του 2018, από τις περίπου 40.000 πυρκαγιές. Η αύξηση αγγίζει το 83% κατά την ίδια περίοδο του 2018, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας της Βραζιλίας με το μεγαλύτερο κράτος στη Βραζιλία, ο Αμαζόνιος, κήρυξε έκτακτη κατάσταση τη Δευτέρα.

Ήδη, το 2019 έχει καταγράψει τον υψηλότερο αριθμό πυρκαγιών που παρατηρήθηκε σε ένα έτος από τότε που οι ερευνητές άρχισαν να παρακολουθούν το 2013 - και εξακολουθούν να μένουν τέσσερις μήνες.

Ο ουρανός ξαφνικά σκοτείνιασε

Το μεγαλύτερο τροπικό δάσος στον κόσμο, το Αμαζόνιο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη μας. Τα φυτά και τα δέντρα παίρνουν διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο πίσω στον αέρα στη διαδικασία φωτοσύνθεσης τους.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Αμαζόνιο, το οποίο καλύπτει 2.1 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια, συχνά αναφέρεται ως «πνεύμονας του πλανήτη»: Το δάσος παράγει το 20% του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας.

Συνήθως, η ξηρή περίοδος του Αμαζονίου διαρκεί από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο, φτάνοντας στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αλλά κατά τη διάρκεια της ξηράς εποχής, φλόγες ξεσπάνε τόσο δυνατά, όπως ένας κεραυνός.

Οι χιλιάδες πυρκαγιές στο Αμαζόνιο έχουν επηρεάσει και την υπόλοιπη Βραζιλία καθώς οι καπνοί από τις φλόγες έχουν εξαπλωθεί από την πολιτεία του Αμαζονίου μέχρι τα κοντινά κράτη Para και Mato Grosso και μάλιστα έσβησαν τον ήλιο στο Σάο Πάολο - πόλη που απέχει περισσότερο από 2.000 χιλιόμετρα.

Συνολικά, οι φλόγες έχουν δημιουργήσει ένα στρώμα καπνού που εκτιμάται ότι εκτείνεται στα 1,2 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια.

