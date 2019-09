Ακόμη μια ήττα για τον Τζόνσον στη Βουλή των Κοινοτήτων

Ο Μπόρις Τζόνσον πρόσθεσε μια ακόμα ήττα στο σερί του, καθώς οι Βρετανοί βουλευτές απέρριψαν κυβερνητικό αίτημα για την αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα, όπως συνηθίζεται, προκειμένου να μπορέσουν οι Συντηρητικοί βουλευτές να συμμετάσχουν στο ετήσιο συνέδριο του κόμματός τους.



Το αίτημα απορρίφθηκε με 306 ψήφους έναντι 289. Πριν από την ψηφοφορία, οι Συντηρητικοί είχαν δηλώσει πως το συνέδριό τους θα πραγματοποιηθεί έτσι κι αλλιώς.

MPs have voted against allowing a parliamentary recess for the Conservative Party conference.



For: 289

Against: 306



Follow live: https://t.co/hhMy3BbOAX pic.twitter.com/k6BvjtRAgk