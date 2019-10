Τζόνσον: «Θα ζητήσω παράταση, αλλά θα πω στην ΕΕ ότι δεν την επιθυμώ»

Ο Μπόρις Τζόνσον μετά την ήττα του στη Βουλή των κοινοτήτων η οποία τον αναγκάζει να ζητήσει παράταση από τις Βρυξέλλες, φέρεται έτοιμος να υποβάλλει το αίτημα αυτό, προσθέτοντας όμως ότι δεν είναι κάτι που το επιθυμεί.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή προς όλους τους βουλευτές στην οποία τονίζει ότι στόχος του είναι η χώρα να βγει από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου. «Δεν θα διαπραγματευτώ μια καθυστέρηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση» αναφέρει ο Τζόνσον στο κείμενο της επιστολής. «Θα πω στην ΕΕ ό,τι λέω στον βρετανικό λαό κατά τις 88 ημέρες μου ως πρωθυπουργός: ότι η περαιτέρω καθυστέρηση δεν είναι λύση».

Σύμφωνα με τον Τζόνσον «είναι πολύ πιθανόν οι φίλοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απορρίψουν το αίτημα του κοινοβουλίου για περαιτέρω καθυστέρηση (ή να μην λάβουν μια απόφαση γρήγορα)».

Here’s the letter that the Prime Minister just sent all MPs and Peers after today’s vote. Boris Johnson says “I will not negotiate a delay”: pic.twitter.com/Up4ezFJMgJ