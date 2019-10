Τρίμηνη αναβολή από την ΕΕ- Ψηφοφορία για εκλογές σήμερα στη Βουλή

Την τρίτη κατά σειρά αναβολή του Brexit αποφάσισαν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, η νέα παράταση θα έχει διάρκεια τριών μηνών, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Όπως ανακοίνωσε πριν από στο λογαριασμό του στο Twitter o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ «H ΕΕ των 27 συμφώνησε να αποδεχθεί το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για ευέλικτη παράταση του Brexit μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2020. Η απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί μέσω γραπτής διαδικασίας».

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.