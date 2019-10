Brexit: Ο Τζόνσον θέλει μικρή «τεχνική παράταση» ή πρόωρες εκλογές

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι εταίροι δείχνουν θετικοί προς μια τρίμηνη παράταση του Brexit και ζητούν απαντήσεις για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Βουλής και της κυβέρνησης, ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίζεται να επιδιώκει μια σύντομη «τεχνική καθυστέρηση» προκειμένου να μπορέσει να δικαιολογήσει τη στάση του στους θιασώτες του Brexit. Η τρίμηνη παράταση από την άλλη οδηγεί τον Πρωθυπουργό σε σκέψεις για γενικές εκλογές.

Μετά τις χθεσινές ψηφοφορίες στη Βουλή των Κοινοτήτων όπου η κυβέρνηση είχε μία νίκη – επί του νομοσχεδίου – και μία ήττα – επί του χρονοδιαγράμματος του και εν αναμονή της απόφασης των Βρυξελλών για το διάστημα της παράτασης, το βασικό ερώτημα είναι τι επιθυμεί και τι προτίθεται να κάνει ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κάτι που άλλωστε τόνισε και ο Γάλλος διαπραγματευτής της ΕΕ, Μισέλ Μπαρνιέ.

Προς το παρόν τίποτα δε έχει ξεκαθαρίσει και όλοι τηρούν μια στάση αναμονής. Ακόμη και οι αγορές που δείχνουν να αναμένουν τις εξελίξεις. Το τοπίο στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει θολό όπως άλλωστε και αυτό στην Ε.Ε. η οποία αναζητεί στο εσωτερικό της μια ομόφωνη απόφαση ως προς την παράταση που θα δοθεί. Η μικρή «τεχνική παράταση» του Μακρόν δείχνει να στηρίζεται, άτυπα προς το παρόν και από τη Γερμανία την ώρα που οι διπλωμάτες της Ε.Ε. συζητούν επί της βάσης μιας τρίμηνης παράτασης όπως άλλωστε προβλέπει και η Βρετανική πρόταση που εστάλη το Σάββατο.

Τα Βρετανικά ΜΜΕ

Στις αναλύσεις τους τα βρετανικά μέσα αναφέρουν πως πρόθεση του Μπόρις Τζόνσον, εφόσον δοθεί τελικά τρίμηνη παράταση από την ΕΕ, είναι να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές πριν από τα Χριστούγεννα. Από την ημέρα που θα τις προκηρύξει, πρέπει να μεσολαβήσουν πέντε εβδομάδες.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι , δεν μπορεί να τις προκηρύξει εκλογές χωρίς να έχει την στήριξη των 2/3 της Βουλής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι βουλευτές και κυρίως οι Εργατικοί πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα της Συμφωνίας Αποχώρησης με την κυβέρνηση η οποία μετά τις χθεσινές ψηφοφορίες ανακοίνωσε ότι «παγώνει» τη νομοθετική πρωτοβουλία έως ότου η ΕΕ αποφασίσει για την αναβολή.

Από την πλευρά τους οι Εργατικοί αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα μπορούσαν να συναινέσουν σε πρόωρες εκλογές μόνο αν ξεπεραστεί ο κίνδυνος του άτακτου Brexit.

Στο πλαίσιο των συνεννοήσεων εντάσσεται και η συνάντηση που είχε σήμερα ο Μπόρις Τζόνσον με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του BBC «δεν υπήρξε καμία συμφωνία ανάμεσα στους δυο ηγέτες για τα επόμενα βήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της Συμφωνίας Αποχώρησης».

Εκπρόσωπος των Εργατικών δήλωσε πως «ο Τζέρεμι Κόρμπιν επανέλαβε την προσφορά του Εργατικού κόμματος στον πρωθυπουργό να συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα συζήτησης, ελέγχου και αλλαγών στο νομοσχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης και επανέλαβε ότι οι Εργατικοί θα στηρίξουν τη διεξαγωγή γενικών εκλογών όταν απομακρυνθεί η απειλή μίας αποχώρησης χωρίς συμφωνία».»

Από την πλευρά της Ντάουνιγκ Στριτ επιβεβαιώθηκε η συνάντηση των δυο ανδρών, ωστόσο, πηγές από την πλευρά της κυβέρνησης δήλωσαν: «Ο Κόρμπιν κατέστησε σαφές ότι δεν έχει πολιτική εκτός από περισσότερες καθυστερήσεις και να περάσει το 2020 με δημοψηφίσματα».

Hear nothing was agreed at PM-Corbyn meeting - Labour wanted to discuss a different timetable for Brexit bill, govt wanted to know what Lab would do if the extension is vetoed - sounds like neither side came away with much