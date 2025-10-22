UniCredit: Κέρδη-ρεκόρ €2,63 δισ. και μέρισμα €2,2 δισ.

Η UniCredit ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο καθαρά κέρδη και έσοδα υψηλότερα των προβλέψεων των αναλυτών, προσφέροντας ώθηση στον διευθύνοντα σύμβουλο Αντρέα Ορσέλ, έπειτα από την αποτυχημένη προσπάθειά του να εξαγοράσει τη Banco BPM SpA.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,8% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 2,63 δισ. ευρώ, χάρη σε υψηλότερα μερίσματα από στρατηγικές συμμετοχές, χαμηλότερα κόστη λειτουργίας και μειωμένες προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας. Οι αναλυτές προέβλεπαν μείωση των κερδών στα 2,39 δισ. ευρώ.

Ο Ορσέλ, ο οποίος έχει αναγκαστεί να επικεντρωθεί στην οργανική ανάπτυξη της UniCredit, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες εξαγοράς της Banco BPM στην Ιταλία και της Commerzbank AG στη Γερμανία, στηρίζεται πλέον στην αύξηση των προμηθειών και των εσόδων από αμοιβές, καθώς τα περιθώρια δανεισμού περιορίζονται λόγω των μειώσεων επιτοκίων.

«Είμαστε σε πορεία να παραδώσουμε το καλύτερο έτος στην ιστορία μας», δήλωσε ο Ορσέλ. «Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε βιώσιμη αξία για όλους τους μετόχους».

Η UniCredit επιβεβαίωσε την εκτίμησή της για ετήσια καθαρά κέρδη περίπου 10,5 δισ. ευρώ και σχεδιάζει να επιστρέψει τουλάχιστον 9,5 δισ. ευρώ στους μετόχους. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ενδιάμεσο μέρισμα 2,2 δισ. ευρώ, που θα καταβληθεί στις 26 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 1,8 δισ. ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη:

Καθαρά έσοδα τόκων: 3,37 δισ. ευρώ (από 3,56 δισ.)

Έσοδα από προμήθειες: 2,04 δισ. ευρώ (από 1,98 δισ.)

Έσοδα από μερίσματα: 0,25 δισ. ευρώ

Συνολικά έσοδα: 6,17 δισ. ευρώ

Προβλέψεις για δάνεια: 0,11 δισ. ευρώ

Καθαρά κέρδη: 2,63 δισ. ευρώ

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,3%, καθώς οι μειωμένες αποδόσεις δανείων αντισταθμίστηκαν από υψηλότερα έσοδα από προμήθειες, μερίσματα και συναλλαγές. Οι νέες προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στα 113 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποθεματικά για πιθανές ζημίες διατηρήθηκαν στα 1,7 δισ. ευρώ.

Από την ανάληψη της διοίκησης πριν από τέσσερα χρόνια, ο Ορσέλ έχει αναδιαρθρώσει τη λειτουργία της τράπεζας, μειώνοντας προσωπικό, αποχωρώντας από μη αποδοτικούς τομείς και ενισχύοντας πιο επικερδείς δραστηριότητες. Η μετοχή της UniCredit έχει αυξηθεί πάνω από επτά φορές από το 2021, επιτρέποντας στον πρώην τραπεζίτη επενδύσεων να προχωρήσει σε στρατηγικές κινήσεις σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Επενδύσεις και στρατηγική

Αν και οι μεγάλες εξαγορές του έχουν προς το παρόν «παγώσει», η UniCredit διαθέτει πλέον σημαντικές συμμετοχές στην Commerzbank και στην Alpha Bank στην Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση έχει επιδείξει θετικότερη στάση. Η τράπεζα διατηρεί επίσης συνεργασία διανομής επενδυτικών προϊόντων με τη Credit Agricole SA, βασικό μέτοχο της Banco BPM, η οποία σύντομα θα ανανεωθεί.

Οι στρατηγικές αυτές επενδύσεις ενίσχυσαν τα μερίσματα, ωστόσο ο δείκτης CET1, που αποτυπώνει την κεφαλαιακή ισχύ της τράπεζας, μειώθηκε στο 14,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου, μετά την ενοποίηση των συμμετοχών σε Alpha Bank και Commerzbank.

Ο Ορσέλ έχει θέσει ως ορίζοντα το 2027 για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην εξαγορά της Commerzbank. Δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τα σχέδιά του για τη συμμετοχή στην Alpha Bank, η οποία είχε προηγουμένως συμφωνήσει να πουλήσει τη ρουμανική θυγατρική της στη UniCredit.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η ενοποίηση των συμμετοχών αυτών, μαζί με τις πρόσφατες συμφωνίες σε Πολωνία και Ρουμανία, θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και θα υποστηρίξει βιώσιμη απόδοση προς τους μετόχους από το 2026 και μετά.