UBS: Εκτίναξη 74% στα κέρδη του γ' τριμήνου

Η UBS ανακοίνωσε την Τετάρτη μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα καθαρά κέρδη για το γ' τρίμηνο, χάρη στις σταθερές επιδόσεις του επενδυτικού τραπεζικού τομέα.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 2,5 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 74% από 1,43 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι αναλυτές είχαν προβλέψει καθαρά κέρδη 1,85 δισ.δολαρίων για το γ' τρίμηνο, σύμφωνα με την LSEG.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι τα καθαρά της κέρδη περιελάμβαναν καθαρές εκροές αποθεματικών για δικαστικές διαμάχες ύψους 668 εκατ. δολαρίων, κυρίως λόγω της επίλυσης νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με την επιχείρηση τίτλων που καλύπτονται από στεγαστικά δάνεια της Credit Suisse και τις παλαιότερες διασυνοριακές δραστηριότητές της στη Γαλλία.

«Πετύχαμε εξαιρετικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις το τρίτο τρίμηνο του 2025, χάρη στη σημαντική δυναμική των βασικών δραστηριοτήτων μας και στην πειθαρχημένη εκτέλεση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της UBS, Sergio Ermotti, σε ανακοίνωση.

Η UBS ανακοίνωσε έσοδα 12,76 δισ. δολαρίων για το γ' τρίμηνο, ελαφρώς πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 12,68 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η διαχείριση περιουσίας απέφερε 38 δισ.δολάρια σε καθαρά νέα περιουσιακά στοιχεία κατά το γ' τρίμηνο.

Ωστόσο, η τράπεζα αντιμετωπίζει τώρα μια πιθανή σημαντική αύξηση των υποχρεωτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να αντλήσει διδάγματα από την κατάρρευση της Credit Suisse και να μειώσει τους κινδύνους για τους φορολογούμενους και την οικονομία.

Η UBS, από την πλευρά της, δήλωσε τον Ιούνιο ότι, ενώ υποστηρίζει τις περισσότερες από τις ρυθμιστικές προτάσεις που περιγράφονται από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, «διαφωνεί έντονα» με αυτό που χαρακτήρισε ως «ακραία» αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.