ΤτΕ: Σταθερό το πλαίσιο για τα αποθέματα ασφαλείας των ελληνικών τραπεζών το 2026

Σε προσδιορισμό των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SII) στην Ελλάδα για το 2025 και στον καθορισμό του αποθέματος ασφαλείας O-SII για το 2026 προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας O-SII για το 2026 παραμένει αμετάβλητο για κάθε ίδρυμα.





▪ Η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε τα λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SII) στην Ελλάδα για το 2025.

▪ Tο ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας O-SII για το 2026 παραμένει αμετάβλητο για κάθε ίδρυμα.



Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:



«Η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε τα λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – O-SII) στην Ελλάδα για το 2025. Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν ως O-SII σε ενοποιημένη βάση τα ιδρύματα: Άλφα Τράπεζα Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Πειραιώς Financial Holdings A.E. και Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., και σε ατομική βάση τα ιδρύματα: Άλφα Τράπεζα Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα Eurobank Α.Ε.



Επίσης, καθόρισε το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας O-SII για το 2026 στο 1,25% για το ίδρυμα Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. σε ενοποιημένη βάση και στο 1% για τα ιδρύματα: Άλφα Τράπεζα Α.Ε. σε ατομική και ενοποιημένη βάση, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε ατομική και ενοποιημένη βάση, Πειραιώς Financial Holdings A.E. σε ενοποιημένη βάση, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. σε ατομική βάση, και Τράπεζα Eurobank Α.Ε. σε ατομική βάση, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2026.

H μεθοδολογία, την οποία εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον προσδιορισμό των O-SII και τον καθορισμό του αποθέματος ασφαλείας O-SII, αποτυπώνεται στην Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 221/1/17.10.2023 (ΦΕΚ Β΄ 6141).

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, υπολογίζεται βαθμολογία που υποδηλώνει τη συστημική σημασία κάθε ιδρύματος βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που αφορούν το μέγεθος, τη σημασία για την οικονομία της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σημασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της πολυπλοκότητας που απορρέει από διασυνοριακές δραστηριότητες, καθώς και το βαθμό διασύνδεσης του ιδρύματος με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στα τέσσερα αυτά κριτήρια αντιστοιχούν υποχρεωτικοί δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατ’ ελάχιστον για τον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε ιδρύματος, που εκφράζεται σε μονάδες βάσης (μ.β.). Όσα ιδρύματα υπερβαίνουν τις 350 μ.β. (κατώφλι βαθμολογίας) θεωρούνται O-SII λόγω της συστημικής τους σημασίας».