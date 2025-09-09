ΤτΕ: Πρώτη η Τρ. Πειραιώς στη λίστα βασικών διαπραγματευτών αγοράς το α΄ εξάμηνο

09/09/2025 • 13:57
Τράπεζες
Πρώτη στην κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 αναδείχθηκε η Πειραιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συνολική κατάταξη έχει ως εξής:

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • BofA SECURITIES EUROPE SA
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • DEUTSCHE BANK AG
  • ALPHA BANK
  • EUROBANK SA
  • JP MORGAN SE
  • BARCLAYS BANK IRELAND PLC
  • GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 
  • BNP PARIBAS S.A 
  • MORGAN STANLEY EUROPE SE
  • SOCIETE GENERALE 
  • CITIBANK EUROPE PLC
  • COMMERZBANK AG
  • UBS EUROPE SE
  • NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
  • INTESA SANPAOLO S.p.A.
  • HSBC CONTINENTAL EUROPE