ΤτΕ: Πρώτη η Τρ. Πειραιώς στη λίστα βασικών διαπραγματευτών αγοράς το α΄ εξάμηνο

Πρώτη στην κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 αναδείχθηκε η Πειραιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η συνολική κατάταξη έχει ως εξής:
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- BofA SECURITIES EUROPE SA
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- DEUTSCHE BANK AG
- ALPHA BANK
- EUROBANK SA
- JP MORGAN SE
- BARCLAYS BANK IRELAND PLC
- GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
- BNP PARIBAS S.A
- MORGAN STANLEY EUROPE SE
- SOCIETE GENERALE
- CITIBANK EUROPE PLC
- COMMERZBANK AG
- UBS EUROPE SE
- NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
- INTESA SANPAOLO S.p.A.
- HSBC CONTINENTAL EUROPE