Για το βαρύ παρελθόν της Τράπεζας Αττικής και τις καταστροφικές πολιτικές που είχε ακολουθήσει διαχρονικά το Ταμείο των Μηχανικών, το ΙΚΑ και μετά ο ΕΦΚΑ σαν μέτοχοι, έχουν αρθρογραφήσει κατά καιρούς όλοι οι αρθρογράφοι του Liberal Markets.

H Τράπεζα Αττικής είχε αποτελέσει για δεκαετίες ένα μηχανισμό χρηματοδότησης των «ημετέρων» και τα τελευταία χρόνια, κυρίως επί διακυβέρνησης Τσίπρα – Καμένου, η τράπεζα αποτελούσε το διακαή πόθο των κρατιστών του ΣΥΡΙΖΑ που αναζητούσαν στο πρόσωπο της έναν εξωσυστημικό, κρατικό, παράλληλο - εναλλακτικό και πλήρως κομματικά ελεγχόμενο τραπεζικό μηχανισμό.

Η Τράπεζα Αττικής το 2021 είχε βρεθεί στο κενό. Οι επιλογές ήταν δυο. Η πρώτη θα ήταν το «λουκέτο» και η μεταφορά του ενεργητικού της σε μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας. Και η δεύτερη, η οποία κρίθηκε προτιμητέα ήταν αυτή της διάσωσης και της δημιουργίας ενός πέμπτου υγιούς τραπεζικού πυλώνα.

Έτσι φάνηκε πως από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, μετά τη συμφωνία ανάμεσα στην Τράπεζα Ελλάδος (ΤτΕ), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ταμείο των Μηχανικών (ΤΜΕΔΕ), τη νέα φιλόδοξη Διοίκηση της Τράπεζας Αττικής και το επενδυτικό σχήμα Thrivest Holding συμφερόντων Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, η τράπεζα έμπαινε σε μια νέα τροχιά. Οι τελευταίοι έχουν ήδη επενδύσει στον χρηματοπιστωτικό χώρο, εξαγοράζοντας την Παγκρήτια Τράπεζα και αποκτώντας το ελληνικό δίκτυο δραστηριοτήτων και υποκαταστημάτων του παγκόσμιου τραπεζικού κολοσσού HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).

Και ενώ αυτή η σοβαρή κίνηση λύνει ένα χρονίζον τραπεζικό πρόβλημα, αφού ένα υγιές επενδυτικό σχήμα τοποθετεί ιδιωτικό «πραγματικό χρήμα» πάνω στο τραπέζι, βγήκε στο προσκήνιο μια επενδυτική εκτροπή που κρατάει από το 2021. Μια εκτροπή που δεν αφορά μόνο την περίπτωση της Τράπεζας Αττικής, αλλά ολόκληρο το επενδυτικό και χρηματιστηριακό οικοσύστημα, καθώς αφορά τους μηχανισμούς διαφάνειας, πληροφόρησης και ελέγχων της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς, καθώς και της προστασίας των μεγάλων και μικρών επενδυτών. Αφορά ταυτόχρονα την εικόνα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς προς το εξωτερικό.

Η βασική αρχή για τους ξένους επενδυτές είναι το γνωστό αγγλοσαξονικό αρκτικόλεξο WYSIWYG, δηλαδή «What You See Is What You Get», που στα ελληνικά ερμηνεύεται σαν «αυτό που βλέπετε είναι ακριβώς αυτό που παίρνετε». Κάτι που δεν ισχύει, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας Αττικής που είχε γίνει το 2021.

Τότε όλοι γνωρίζαμε πως στην ΑΜΚ είχε συμμετάσχει το Ellington Fund, το οποίο εν τω μεταξύ είχε αγοράσει τιτλοποιημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) της Τράπεζας Αττικής. Η ΑΜΚ ήταν ύψους 240 εκατ. ευρώ και στην οποία εκτός από το ΤΧΣ είχε συμμετάσχει το ΤΜΕΔΕ με 35 εκατ. ευρώ, ο ΕΦΚΑ με 4,77 εκατ. ευρώ και το Ellington Fund με 24,17 εκατ. ευρώ αποκτώντας το 9,9% των μετοχών της τράπεζας, εμφανιζόμενη παράλληλα σαν στρατηγικός επενδυτής.

Έλα όμως, που η εικόνα που είχαμε αποκομίσει όλοι μας ήταν πλασματική. Στη μετοχική βάση της Τράπεζας Αττικής εμφανίστηκαν η Ellington Solutions και η RINOA. Και μάλιστα οι ανωτέρω δυο εταιρείες αποδεικνύεται πως δεν έχουν την παραμικρή μετοχική σχέση με το Ellington Fund. H δε RINOA που είναι αυτό που ονομάζουμε στο χρηματοπιστωτικό λεξιλόγιο «SPV», δηλαδή εταιρεία ειδικού σκοπού, δεν διέθετε δικά της κεφάλαια, οπότε συμμετείχε στην ΑΜΚ της τράπεζας με κεφάλαια, που της είχε χορηγήσει το ίδιο το ταμείο των μηχανικών, το ΤΜΕΔΕ.

Και επειδή πλέον στη μετοχική βάση των τραπεζών αναζητείται ονομαστικά μέχρι και ο τελικός πραγματικός μέτοχος πίσω από τα εμφανιζόμενα επενδυτικά σχήματα, πίσω από τη RINOA, βρέθηκε ένας ιδιώτης χωρίς παρουσία στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Επομένως, στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής, είχε συμμετάσχει ένα παιδικό σοκολατένιο αυγό «Kinder έκπληξη». Όπου απ’ έξω έγραφε Ellington Fund και από μέσα, άλλα αντί άλλων. Και το επικίνδυνο είναι πως η κίνηση αυτή είχε περάσει κάτω από το αυστηρό «σκανάρισμα» του ΤΧΣ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Πώς επετράπη σε δυο παντελώς άγνωστες εταιρείες να συμμετάσχουν αθροιστικά με ποσοστό της τάξης του 9,9% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής; Πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος νομικός και λογιστικός έλεγχος; Ποια είναι ακριβώς η εμπλοκή του ΤΜΕΔΕ που είναι και μέτοχος της τράπεζας αλλά και δανειστής της RINOA; Πώς προστατεύτηκε το ευρύ επενδυτικό κοινό από την πρωτοφανή παραπληροφόρηση; Διότι διαφορετική είναι η εικόνα της Τράπεζας Αττικής στον απλό επενδυτή, όταν εμφανίζεται σαν στρατηγικός επενδυτής το Ellington Fund, και διαφορετική είναι η εικόνα της, όταν μέτοχοι είναι κάποια άγνωστα εταιρικά σχήματα, που συμμετείχαν μάλιστα με δανεικά χρήματα.

Για να πούμε την αλήθεια, αν στη θέση της Thrivest Holdings που είναι ελληνικών συμφερόντων με ισχυρή επενδυτική παρέμβαση στο χώρο των κατασκευών και της ενέργειας και με ισχυρή βούληση να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας, ήταν κάποιος άλλος ξένος επενδυτής, θα είχε ήδη αποδεσμευτεί από την προσπάθεια δημιουργίας ενός πέμπτου τραπεζικού πυλώνα.

Και θα είχε αποχωρήσει από την ελληνική κεφαλαιαγορά με τις χειρότερες των εντυπώσεων. Διότι θα έβλεπε πως το κανονιστικό, ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς είναι διάτρητο. Και ο όρος «διάτρητος» δεν είναι υπερβολικός. Αν θέλουμε να γίνουμε μια πραγματικά ώριμη και ανεπτυγμένη αγορά, φαινόμενα σαν κι αυτό της ΑΜΚ του 2021 της Τράπεζας Αττικής με τους άγνωστους μετόχους που βρέθηκαν με το 9,9% των μετοχών στα χέρια τους, πρέπει να εκλείψουν πάραυτα.

Σκεφτείτε μόνο, πως εάν στην Τράπεζα Αττικής συμμετείχαν ξένοι θεσμικοί επενδυτές, σήμερα το Χρηματιστήριο θα βρισκόταν με μια νέα βόμβα μεγέθους «Folli Follie» στα χέρια του και οι φιλόδοξες προσπάθειες της νέας διοίκησης και της Thrivest θα είχαν πέσει στο κενό.