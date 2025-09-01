«Ταύρος» η Euroxx για τις τράπεζες - Οι νέες τιμές στόχοι, top pick η Eurobank

Η ισχυρή ανάπτυξη των συστημικών τραπεζών αξίζει ένα premium, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η Euroxx στο νέο της report για τον κλάδο με τίτλο «Growth deserves a premium».

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή εταιρεία, οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν άνοδο περίπου 67% από την αρχή του έτους, υπερβαίνοντας τόσο τους ευρωπαϊκούς ομολόγους τους (+53% για τον SX7E) όσο και την εγχώρια αγορά (στο +38% ο Γενικός Δείκτης). Το re-rating θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένο, κατά την άποψη των αναλυτών, λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων, των υψηλών διανομών μερισμάτων, της υποστηρικτικής μακροοικονομικής εικόνας και της αύξησης των δανείων.

Στα αναθεωρημένα μοντέλα της Euroxx, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με δείκτη P/E περίπου 7,1x για το 2027, καταγράφοντας discount 15-20% σε σχέση με τους περιφερειακούς ομολόγους τους (P/E 8,8x για το 2027).

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν ένα premium, λόγω ισχυρότερης αύξησης δανείων κοντά στο 10% ετησίως και της πιθανότητας ακόμα καλύτερων διανομών μερισμάτων. Οι αναλυτές παραμένουν bullish για τον κλάδο και έχουν αναθεωρήσει ανοδικά τις τιμές στόχους για όλες τις τράπεζες.

Για την Εθνική Τράπεζα δίνει σύσταση overweight με τιμή στόχο 16 ευρώ έναντι 12,1 ευρώ προηγουμένως με upside 35%, ενώ για την Eurobank σύσταση overweight με τιμή στόχο τα 4,7 ευρώ από 3,5 ευρώ προηγουμένως, με περιθώρια ανόδου 50%.

Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς η σύσταση είναι overweight με τιμή στόχο τα 9,2 ευρώ από 7 ευρώ προηγουμένως με upside 24%. Τέλος για την Alpha Bank τα περιθώρια ανόδου είναι 24%, με τιμή στόχο τα 4,2 ευρώ από 3,2 ευρώ προηγουμένως.

Σύμφωνα με την Euroxx, η ανοδική αναθεώρηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών οφείλεται στα καλύτερα αποτελέσματα, την αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS), το χαμηλότερο κεφαλαιακό κόστος (10%-10,5% από περίπου 12% προηγουμένως) και τις υψηλότερες αποτιμήσεις.

Έπειτα από μια σχετικά επίπεδη (flattish) καθαρή κερδοφορία το 2025 λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων, οι αναλυτές περιμένουν ανάκαμψη των EPS από το 2026 και μετά. Οι βασικοί παράγοντες για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας είναι η υγιής αύξηση των δανείων (περίπου 9% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2025-2027), η υποστηρικτική αύξηση εσόδων από προμήθειες σε μονοψήφια υψηλά ποσοστά και το χαμηλότερο κόστος κινδύνου (40-50 μονάδες βάσης).

Η δίκαιη αξία (fair value) για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται σε P/E 9-10x για το 2027 (premium περίπου 10% σε σχέση με τους περιφερειακούς ομολόγους). Η κορυφαία επιλογή (top pick) της Euroxx είναι η Eurobank, η οποία έχει υποαποδώσει φέτος έναντι των άλλων ελληνικών τραπεζών και διαπραγματεύεται με discount 8-10% σε σχέση με την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank και περίπου 20% έναντι των περιφερειακών ομολόγων (βάσει P/E για το 2027).