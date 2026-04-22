Σ. Ηλιάδης (Credia Bank): Η ζήτηση για δάνεια αυξάνεται «κόντρα» στην αβεβαιότητα

Η ζήτηση για δάνεια στην Ελλάδα για το σύνολο του 2026 δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στη Μέση Ανατολή, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης σε σχέση με το 2025, όπως δήλωσε στο Liberal ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer της CrediaBank.

Ο κ. Ηλιάδης είπε πως η ζήτηση για δάνεια στην Ελλάδα -και ειδικότερα για τα στεγαστικά- κινείται μέχρι σήμερα σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του 2025.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο η κρίση στη Μέση Ανατολή που έχει ξεσπάσει από τις 28 Φεβρουαρίου επηρεάζει τη ζήτηση, ο ίδιος είπε πως «η βασική ένδειξη είναι ο σκεπτικισμός που υπάρχει γενικότερα, εν αναμονή του πραγματικού impact των μέχρι τώρα εξελίξεων αλλά και της χρονικής διάρκειας αυτής της γεωπολιτικής κρίσης».

Σχετικά με το εάν υπάρχουν ενδείξεις για επιφυλακτικότητα των επενδυτών των καταναλωτών στη ζήτηση δανείων για το υπόλοιπο του 2026, ο κ. Ηλιάδης ανέφερε πως η ζήτηση για δάνεια στο σύνολο του έτους αναμένεται να κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του 2025. Πρόσθεσε πως μπορεί να καταγραφεί αύξηση στην κλίμακα του 10% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Σε ερώτημα για το εάν μια ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα επηρεάσει τη ζήτηση των δανείων, το στέλεχος της CrediaBank είπε πως «δεν αναμένεται να είναι σημαντική η επίδραση στην αγορά δανείων, καθώς τα επιτόκια είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα σήμερα».

Ακόμα, ο κ. Ηλιάδης εμφανίστηκε κατηγορηματικός στο εάν υπάρχει κίνδυνος «κοκκινίσματος» δανείων στην Ελλάδα. «Όχι είναι η απάντηση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Σημειώνεται πως το πρώτο τρίμηνο του 2026 εκταμιεύτηκαν πάνω από περισσότερα από 117.000 νέα δάνεια λιανικής τραπεζικής, συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ με ετήσια αύξηση 26%, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Στα καταναλωτικά δάνεια, συνολικά 94.169 δανειολήπτες έλαβαν καταναλωτικά δάνεια ύψους 385 εκατ. ευρώ, με την ετήσια αύξηση να φτάνει το 12%.

Μέσω του ψηφιακού δικτύου των τραπεζών και του e-banking, 29.163 δανειολήπτες έλαβαν καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους σχεδόν 92 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΕΤ.

Για το δανεισμό των επιχειρήσεων στο πρώτο τρίμηνο, σχεδόν το 80% των μικρών επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτημα για νέο δάνειο ή για αύξηση των ορίων χρηματοδότησης έλαβαν τελικά χρηματοδότηση.

Οι εκταμιεύσεις προς επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και ύψος δανείου έως 1 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οριακή ετήσια μείωση 0,6%.

Άνοδος και στα στεγαστικά

Για τα στεγαστικά δάνεια, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων εμφάνισαν άνοδο 77% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 (στα 13.756 δάνεια, συνολικού ύψους περίπου 672,8 εκατ. ευρώ). Η αύξηση ακολουθεί την την άνοδο 46% που είχαν εμφανίσει για το σύνολο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤ, τα 438 εκατ. ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια προς 4.860 νοικοκυριά αφορούσαν 438 εκατ. ευρώ χωρίς τη συμμετοχή κρατικών προγραμμάτων, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ».

Μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ» εκταμιεύθηκαν 1.791 νέα στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 191 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων χορηγήθηκαν περισσότερα από 7.100 δάνεια, συνολικής αξίας σχεδόν 43 εκατ. ευρώ.

Η σύγκριση με την Ευρωζώνη

Τα στοιχεία για τα στεγαστικά δάνεια έρχονται εν μέσω των χαμηλών επιτοκίων στη χώρα μας, όπως υποδεικνύουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Για τον Φεβρουάριο, στην Ελλάδα τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου (διάρκειας 1–5 ετών)κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στο 2,95% έναντι 3,37% του κοινοτικού μέσου όρου, καθιστώντας τη χώρα μας μια από τις φθηνότερες αγορές της Ευρωζώνης για τον εν λόγω τύπο δανείου.

Για τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου (πολύ σημαντικά στην Ελλάδα), η Ελλάδα βρισκόταν στο 3,36% τον Φεβρουάριο, σχεδόν πανομοιότυπα με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.