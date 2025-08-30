Μέχρι τα τέλη της άνοιξης, ο ιταλικός τραπεζικός τομέας βρισκόταν στο επίκεντρο ενός κύματος συγχωνεύσεων και εξαγορών, με πολλούς από τους μεγαλύτερους πιστωτές να εμπλέκονται σε πολύπλοκες προσφορές και αντιπροσφορές. Ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα, μόλις μία από αυτές τις προσφορές υψηλού προφίλ παραμένει ενεργή, αναφέρει το CNBC.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο η διαδικασία άρχισε να καταρρέει με την UniCredit, η οποία τον Ιούλιο απέσυρε την πρότασή της ύψους σχεδόν 15 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Banco BPM, επικαλούμενη την αδιαφάνεια των όρων που επέβαλε η ιταλική κυβέρνηση μέσω των κανόνων της «χρυσής εξουσίας».

Στη συνέχεια, οι μέτοχοι της Mediobanca απέρριψαν την προσφορά ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Banca Generali, ματαιώνοντας ένα αμυντικό σχέδιο απέναντι στην κρατική Monte dei Paschi (MPS). Παρά τα εμπόδια, η MPS παραμένει ενεργή στις προσπάθειές της.

Η ενοποίηση θεωρείται κρίσιμη για τους ευρωπαϊκούς τραπεζίτες, που διαθέτουν ρευστότητα για να ενισχύσουν το μέγεθός τους και να ανταγωνιστούν τα κερδοφόρα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Wall Street.

Η περίπλοκη αλληλουχία προσφορών στην Ιταλία, με πρωταγωνιστή την Intesa Sanpaolo, αντικατοπτρίζει ένα κατακερματισμένο τραπεζικό σύστημα, όπως ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings τον Απρίλιο.

Η ιταλική οικονομία αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για τραπεζική ανάπτυξη, με ισχυρή επίδοση συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αν και η επενδυτική άνθηση από τα κεφάλαια «Next Generation EU» και τις κατασκευές αναμένεται να μειωθεί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 0,5% φέτος για την Ιταλία, ξεπερνώντας τη Γερμανία.

Παρά την επιβράδυνση του κύματος συγχωνεύσεων, κάποιες συναλλαγές έχουν ολοκληρωθεί: η Banca BPER απέκτησε την Banca Sondrio, η Illimity Bank εξαγοράστηκε από την Banca Ifis, και η UniCredit αύξησε τη συμμετοχή της στην Alpha Bank της Ελλάδας. Ωστόσο, παρεμβάσεις της κυβέρνησης και περιορισμοί της ΕΕ έχουν αναστείλει άλλες προσπάθειες, όπως η τρίτη απόπειρα εξαγοράς της Banco BPM.

Η Ιταλία αποτελεί σημαντική περίπτωση για την ΕΕ σχετικά με την ενοποίηση των τραπεζών, αλλά η έλλειψη διασυνοριακών συγχωνεύσεων περιορίζει την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Ο αριθμός τραπεζών στην ΕΕ έχει μειωθεί από το 2009, αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν χιλιάδες ιδρύματα, εκ των οποίων 418 στην Ιταλία. Η τάση παραμένει προς εγχώριες συγχωνεύσεις, παρά τις προσδοκίες για ενοποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.