Π. Μυλωνάς (ΕΤΕ): Το πλεόνασμα προσφέρει ευελιξία για εξαγορές και αυξημένο μέρισμα

Για ευκαιρίες εξαγορών στον τομέα του bancassurance και αύξηση του διανεμόμενου μερίσματος, έκανε λόγο ο CEO της Εθνικής τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, αναφορικά με το πλεόνασμα κεφαλαίου ύψους 2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου.

Παράλληλα, επισήμανε πως τυχόν εξαγορές «θα πρέπει να δημιουργούν αξία για τον όμιλο και τους μετόχους και ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε συναλλαγές που δεν έχουν νόημα». Ο κ. Μυλωνάς εξήγησε πάντως ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανές δυνατότητες στον τομέα των εξαγορών, αποφεύγοντας να μιλήσει ειδικά για τον τομέα του bancassurance, υπογραμμίζοντας ότι «θα πρέπει να περιμένουμε για τις επόμενες κινήσεις, και ότι προς το παρόν ο όμιλος δεν μπορεί να συζητήσει την στρατηγική του».

Χωρίς σχόλιο ήταν η απάντησή του επίσης για το ενδεχόμενο εξαγοράς στην κυπριακή αγορά, ενώ στο σκέλος του payout ratio επανέλαβε την απόφαση για διανομή του 60% των κερδών το 2026 και παρέπεμψε για το δ’ τρίμηνο του έτους τις αποφάσεις για ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού διανομής, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική για το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου. «Θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 200 εκατ. ευρώ στις 14 Νοεμβρίου», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής «ενώ σχηματίζουμε πρόβλεψη για διανομή 60% επί των κερδών του 2025».

Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση συμπλήρωσε «εξακολουθεί να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας, με τον δείκτη CET1 να αυξάνεται κατά 70 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους σε 19%, παρέχοντας στρατηγική ευελιξία όσον αφορά στην οργανική ανάπτυξη, τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που προσδίδουν αξία, καθώς και την ενίσχυση της διανομής κεφαλαίου στους μετόχους μας».

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 21,8%.

Στο μέτωπο του κόστους ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε στο 33% το 9μηνο, ενώ το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές του 2026.

Σύμφωνα με την διοίκηση τα αποτελέσματα του 9μήνου, που διαμορφώνουν την κερδοφορία στα 964 εκατ. ευρώ, «αντικατοπτρίζουν την ισχυρή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας και της ΕΤΕ, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη των πρόσφατα αναβαθμισμένων στόχων για το έτος». Η κερδοφορία διατήρησε τη δυναμική της, με τα έσοδα να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα έναντι της σημαντικής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, αξιοποιώντας την ισχυρή επέκταση των δανείων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση στα έσοδα από προμήθειες.

Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 15,6%, σε υψηλότερα δηλαδή επίπεδα από τον αναθεωρημένο στόχο άνω του 15% για το 2025.

Tα κέρδη μετά φόρων απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος της ομαλοποίησης των επιτοκίων αναφοράς στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα, με την ισχυρή επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, ιδίως στην εταιρική τραπεζική, σε συνδυασμό με τα υψηλά έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου να βοηθούν να αμβλυνθεί η πίεση λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων.

Η διοίκηση της Εθνικής επανέλαβε τον στόχο για αύξηση της πιστωτικής επέκτασης κατά 2,5 δισ. ευρώ το 2025, ενώ σε ανάλογα επίπεδα προέβλεψε ότι θα είναι η πιστωτική επέκταση και για το 2026. Με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου τα εξυπηρετούμενα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου συνέχισαν να αυξάνονται με σταθερούς ρυθμούς, φτάνοντας τα 34,7 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, ενισχυμένα κατά +12% σε ετήσια βάση, ή 1,8 δισ. από την αρχή του έτους. Η επίδοση αντανακλά τις εκταμιεύσεις δανείων ύψους 5,7 δισ. κατά τη διάρκεια του 9μήνου 2025, αυξημένες κατά 10% ετησίως, ως αποτέλεσμα κυρίως των νέων χορηγήσεων εταιρικής τραπεζικής με έμφαση στους τομείς της ενέργειας/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ξενοδοχείων, της ναυτιλίας και των μεταφορών. Η δυναμική στη χορήγηση δανείων λιανικής ήταν επίσης θετική, σημείωσε η διοίκηση της Εθνικής, με τις εκταμιεύσεις να αυξάνονται κατά 15% σε ετήσια βάση σε 1,2 δισ. το 9μηνο του 2025, συμβάλλοντας στην επέκταση των υπολοίπων εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής τραπεζικής κατά 200 εκατ. ευρώ ή 3% σε ετήσια βάση. «Αφήνουμε οριστικά πίσω μας την περίοδο μείωσης των δανείων στον τομέα», σημείωσε ο κ. Μυλωνάς προβλέποντας ανάκαμψη της αγοράς των στεγαστικών δανείων.

Να σημειωθεί ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 9,8% σε ετήσια βάση το 9μηνο αποτυπώνοντας την αποκλιμάκωση των επιτοκίων της αγοράς κατά περίπου 150 μ.β. Ετησίως. Ωστόσο το γ’ τρίμηνο, η υποχώρηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων περιορίστηκε σε -0,9%, τάση που σηματοδοτεί ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους πλησιάζουν σε σημείο καμπής, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα. Η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,8 δισ. το 9μηνο αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά το δ’ τρίμηνο 2025, συντελώντας στην επίτευξη του στόχου πιστωτικής επέκτασης άνω των 2,5 δισ. για το 2025.

Τα έσοδα από προμήθειες συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και ενισχύθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση (+8% σε δημοσιευμένη βάση), εξαιρώντας την αρνητική επίπτωση των κρατικών μέτρων στις προμήθειες από πληρωμές (-18 εκατ. το 9μηνο). Αιχμή του δόρατος αποτελούν οι προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα, καταγράφοντας αύξηση κατά 74% σε ετήσια βάση, με τις επιτυχημένες σταυροειδείς πωλήσεις να οδηγούν σε συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών λιανικής αυξήθηκαν κατά 2,2 δισ. σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας.