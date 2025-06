Ομόλογο Τράπεζας Πειραιώς: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών - Προσφορές άνω των €2 δισ. - Επιτόκιο 6,75%

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το AT1 ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο συγκέντρωσε προσφορές πάνω από 2 δισ. ευρώ, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,75%.

Το ομόλογο βαθμολογήθηκε με Β1 κατά Moody’s, ενώ το βιβλίο προσφορών έτρεξαν οι Barclays, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Nomura και UBS.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν ανέστειλαν την απόφαση της τράπεζας, η οποία προχώρησε σε Additional Tier 1, το οποίο θα μετρήσει στα κεφάλαιά της την άντληση ποσού 400 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως είναι η δεύτερη κατά σειρά έξοδος στις αγορές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είχε προηγηθεί, στα τέλη Μαΐου, η έκδοση πράσινου senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση του AT1 εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης των κεφαλαιακών δεικτών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).