Οι συναντήσεις των τραπεζιτών στο Λονδίνο στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Αύριο ξεκινάει το μεγάλο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, όπου το παρών θα δώσουν οι Έλληνες τραπεζίτες. Το συνέδριο θα διαρκέσει έως τις 19 Μαρτίου και έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι τραπεζίτες αναμένεται να ερωτηθούν για τις επιπτώσεις του πολέμου στις τράπεζες και για την ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική οικονομία είναι καλά θωρακισμένη, ωστόσο όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές το κόστος της κρίσης θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου. Αν δηλαδή διαρκέσει για πολλούς μήνες τότε η κρίση αναμένεται να οδηγήσει σε συρρίκνωση της ανάπτυξης και σε αύξηση του πληθωρισμού. Κάτι που θα έχει επιπτώσεις και στις τράπεζες.

Το βασικό σενάριο όμως που απεργάζονται οι τράπεζες είναι να διαρκέσει λίγες εβδομάδες, κάτι που συνεπάγεται διαχειρίσιμες επιπτώσεις. Οι τραπεζίτες επίσης αναμένεται να αναλύσουν τους αναβαθμισμένους στόχους των business plan τους για την τριετία 2026 -2028.

Οι επενδυτές αναμένεται να ενδιαφερθούν για τη μερισματική πολιτική των τραπεζών, τις κινήσεις εξαγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς επίσης και για τα έσοδα από προμήθειες και τόκους.

Στα παραπάνω ζητήματα οι τραπεζίτες έχουν να παρουσιάσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και προοπτικές, οι οποίες θέτουν τις τράπεζες στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, πέραν των επιπτώσεων σε ενέργεια, πληθωρισμό, αναπτυξιακό μομέντουμ, διεθνές εμπόριο, ναυτιλία, που θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της γεωπολιτικής κρίσης, σε περίπτωση ελεγχόμενης εξέλιξης, χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες θα εκλαμβάνονταν από τις αγορές ως ασφαλές καταφύγιο, θα μπορούσαν να βιώσουν και θετικές επιπτώσεις, όπως προσέλκυση κεφαλαίων και τουριστών.

Στη φαρέτρα των τραπεζιτών βρίσκονται τα ισχυρά μεγέθη που παρουσίασαν το 2025. Τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών την περασμένη χρήση προσέγγισαν τα 4,65 δισ. ευρώ, με έσοδα από τόκους περίπου 8,2 δισ. ευρώ και έσοδα από προμήθειες σχεδόν 2,45 δισ., ενώ οι διανομές προς τους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2025 αγγίζουν τα 2,83 δισ. ευρώ.

Και οι τέσσερις τράπεζες προχώρησαν σε ανοδική αναθεώρηση του ποσοστού διανομής κερδών στους μετόχους, με Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank να ανεβάζουν το ποσοστό από 50% σε 55% και την Εθνική να αποφασίζει να ενισχύσει τον ήδη υψηλότερο δείκτη διανομής κερδών της που, αναμενόταν στο 60%, εκτινάσσοντάς στο 86% τη συνολική διανομή κερδών, μέσω πρόσθετης διανομής 300 εκατ. ευρώ.