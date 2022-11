Οι τράπεζες διακρίνονται στο στίβο της κοινωνικής ευθύνης

Οι ελληνικές τράπεζες που έχουν γυρίσει σελίδα αφήνοντας πίσω τους τις δύσκολες ημέρες των τεράστιων συσσωρευμένων ζημιών και επισφαλειών του παρελθόντος, διακρίνονται στον επιχειρηματικό στίβο και έχουν περάσει στην ανάπτυξη ανταγωνιζόμενες τις ευρωπαϊκές. Ωστόσο ποτέ δεν ξέχασαν ούτε αμέλησαν το ρόλο τους ως πυλώνες του κοινωνικού οικοδομήματος στη χώρα.

Όλες οι ελληνικές τράπεζες, ειδικότερα όμως οι 4 μεγάλες συστημικές, ως κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας, οφείλουν να στηρίξουν την κοινωνία περνώντας το μήνυμα και δίνοντας το παράδειγμα στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπου όπως επίσης διακρίνονται και μάλιστα αποσπούν σημαντικότατες διακρίσεις, για την προσφορά τους και το πνεύμα που τις διακρίνει.

Οι τράπεζες δραστηριοποιούνται δυναμικά επιδεικνύοντας νοοτροπία υψηλής ευθύνης και αποτελεσματικής πρωτοτυπίας, με μεγάλη γκάμα πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, στηρίζοντας μεγάλες κοινωνικές ομάδες, εφαρμόζοντας διαφάνεια στις δράσεις τους και επιχειρώντας σοβαρό έργο στην προσπάθεια να ικανοποιήσουν θεσμικούς μετόχους και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την αναπτυξιακή διαδικασία.

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελεί συστατικό στοιχείο των επιχειρήσεων στις πολιτισμένες κοινωνίες, καθώς αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες. Τον τελευταίο καιρό, μάλιστα συνδέεται σημαντικά με το ESG και την ανάγκη να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο διεθνώς, μεριμνώντας για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

ΟΙ ελληνικές τράπεζες, έχουν σημαντικό ρόλο και πολύ έντονη παρουσία και δράση στον τομέα αυτό. Καθώς είναι μεγάλες επιχειρήσεις με έντονα διευρυμένη μετοχική βάση, οι ελληνικές τράπεζες πρωτοπορούν με πρωτοβουλίες και δράσεις.

Με παρουσία και στους δύσκολους καιρούς

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι μία έννοια που αναφέρεται στις επιχειρηματικές εθελοντικές δράσεις, πέρα από την αυτονόητη και υποχρεωτική συμμόρφωση με τη νομοθεσία, με την οποία οι επιχειρήσεις, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και ενισχύουν τις προσπάθειες για βελτίωση των υποδομών στην υγεία, τη γνώση και την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Η αγορά κρίνει τις επιχειρήσεις με κέρδη, έξοδα, μερίδια αγοράς. Όμως η κοινωνία θέλει να δει περισσότερα από τις κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας και οι τράπεζες το υλοποιούν με μεγάλη επιτυχία.

Η Piraeus Bank για την ισότητα, επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση και το μέλλον

Το μήνυμα της ισότητας και της εξάλειψης των έμφυλων στερεοτύπων δίνει η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζοντας στην πράξη την Ελληνίδα, στην εργασία και στην εκπαίδευση, ξεκινώντας μάλιστα το δεύτερο κύκλο δράσεων του προγράμματος EQUALL.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την εμπέδωση μίας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την έναρξη των δράσεων Women Founders and Makers, Women Βack to Work καθώς και Profession has no Gender.

Το πρόγραμμα EQUALL εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυδιάστατης στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Παράλληλα, η δράση Profession has no Gender συνεχίζεται και για τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023.

Σκοπός του προγράμματος EQUALL είναι να βοηθήσει τις γυναίκες να διεκδικήσουν τη θέση που ανταποκρίνεται στην αξία και τις δυνατότητές τους, υποστηρίζοντας την ισότιμη πρόσβασή τους στην απασχόληση, την επιχειρηματική δραστηριότητα, στοιχεία απαραίτητα για την αυτονομία και την εξέλιξή τους.

Το Women Founders and Makers απευθύνεται στις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση μέσα στους επόμενους 6 μήνες και αποτελείται από 2 σκέλη:

1. επιμόρφωση (training) με βάση ενότητες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την ομάδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας AHEAD – Alba Hub for Entrepreneurship and Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και

2. καθοδήγηση (mentoring) και δικτύωση (networking), σχεδιασμένα από την ομάδα των 100 mentors, ειδικά για τις γυναίκες συμμετέχουσες.

Η δράση Women Back to Work, απευθύνεται στις γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας και αποτελείται από δύο αντίστοιχα σκέλη όπως και η προηγούμενη δράση με εκπαίδευση και καθοδήγηση από το Alba και τους 100 μέντορες.

Οι τελευταίοι μοιράζονται συμβουλές καθοδήγησης, ενδυναμώνουν και υποστηρίζουν τις συμμετέχουσες στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων τους (soft skills). Το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δύο προγραμμάτων έχει αναλάβει η 100mentors, στρατηγικός συνεργάτης της Τράπεζας Πειραιώς.

Η δράση Profession has no Gender, είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνεχίζεται για τη νέα σχολική χρονιά 2022 -2023 και απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων Γυμνασίων και Λυκείων ανά την Ελλάδα, διασυνδέοντάς τους με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο.

Μέσα από την παραπάνω δράση, η Τράπεζα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά, όσον αφορά την επιλογή επαγγέλματος, και να καταρρίψει τα κοινωνικά στερεότυπα που αναπαράγονται και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές των νέων για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν, αποκαλύπτοντας περιορισμένα δημιουργικά πνεύματα, που θα συμβάλουν με τη σειρά τους στην κοινωνία και στην ανάπτυξη.

Σάρωσε τα βραβεία η Alpha Bank για την προσφορά της

Με την κορυφαία διάκριση «Environmental Stewardship of the Year» και 5 σημαντικά βραβεία τιμήθηκε η Alpha Bank στην Τελετή Απονομής των Environmental Awards 2022 επιβεβαιώνοντας την υψηλή περιβαλλοντική της υπευθυνότητα και τον θετικό αντίκτυπο των δράσεων που υλοποιεί για το Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Η Τράπεζα αναδείχθηκε νικήτρια σε 5 κατηγορίες, αποσπώντας 2 Gold, 2 Silver και 1 Bronze βραβείο. Παράλληλα, για τη συνολικά υψηλή επίδοσή της, η Alpha Bank τιμήθηκε και με την κορυφαία διάκριση «Environmental Stewardship of the Year», βάσει της υψηλής συνολικής βαθμολογίας από τα βραβεία που έλαβε σε διαφορετικές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας το πολυδιάστατο έργο της Τράπεζας.

Οι διακρίσεις της Alpha Bank αφορούσαν σε προϊόντα και προγράμματα για τη βιώσιμη/ηλεκτρική κινητικότητα, το περιβάλλον, την εθνική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τις επιδόσεις της σε διεθνείς δείκτες ESG.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα απέσπασε:

• Gold βραβείο στην κατηγορία “ESG Initiatives”, για τη συμμετοχή της και τις επιδόσεις της σε κορυφαίους διεθνείς δείκτες και φορείς ESG. Η διάκριση επιβεβαιώνει τις συνεχώς βελτιούμενες επιδόσεις της Τράπεζας σε διεθνείς δείκτες ESG, όπως ο χρηματιστηριακός δείκτης βιωσιμότητας FTSE4Good, o MSCI ESG Rating και ο ISS ESG Quality Score, ενώ είναι από τους πρώτους οργανισμούς που υιοθέτησαν τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών “UNEP FI” (United Nations Environment Programme Finance Initiative), συνεισφέροντας, έτσι, στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ.

• Gold βραβείο στην κατηγορία “Environmental CSR”, για το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «Μαζί, με στόχο το περιβάλλον», μία δέσμη δράσεων ανταπόκρισης σε φυσικές καταστροφές, με στόχο την άμεση στήριξη τοπικών κοινωνιών και πολυάριθμων κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς ή άλλα έκτακτα γεγονότα, φροντίζοντας, παράλληλα, και για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Τράπεζα, το 2022 προχώρησε στη δωρεά, μεταξύ άλλων, 6 πυροσβεστικών οχημάτων και στην παροχή οικονομικής βοήθειας σε εθελοντικές οργανώσεις πυροσβεστών της Εύβοιας, ενώ μέσω του “Impact Investing” που εισήγαγε η Διεύθυνση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων στους Πελάτες Private Banking, συνεισέφερε στη φύτευση 17.379 νέων δέντρων στο δάσος Αρωνά στην Κατερίνη.

• Silver βραβείο στην κατηγορία “Cultural Heritage” για το Πρόγραμμα «Οι φθορές που πληγώνουν» που στόχο έχει τη συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ως βασικό στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης και αστικής ανθεκτικότητας. Μέσω του προγράμματος, η Τράπεζα σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, αναλαμβάνει την αποκατάσταση και συντήρηση γλυπτών και μνημείων που βρίσκονται σε εμβληματικούς χώρους μεγάλων πόλεων της χώρας και έχουν υποστεί σημαντικές φθορές. Πρόσφατη δράση του προγράμματος αυτό αποτέλεσε η συντήρηση αδριάντων και προτομών ηρώων του 1821, στο πλαίσιο της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

• Silver βραβείο στην κατηγορία “Sustainable Product or Service” για το τραπεζικό προϊόν «Alpha Πράσινες Λύσεις – Ηλεκτροκίνηση». Πρόκειται για ένα καταναλωτικό δάνειο που η Alpha Bank ανέπτυξε αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους της Αστυπάλαιας, το οποίο αποτελεί την ιδανική λύση χρηματοδότησης για την αγορά οικολογικού μέσου μεταφοράς, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να καταστεί το νησί πρότυπο βιωσιμότητας στη Μεσόγειο.

• Bronze βραβείο στην κατηγορία “Sustainable Transport” για τις πρωτοβουλίες βιώσιμης μετακίνησης που έχει αναπτύξει και υλοποιεί η Τράπεζα. Η Alpha Bank αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στην αυτοκίνηση, επανακαθορίζει τη σύσταση του εταιρικού στόλου οχημάτων με την αντικατάσταση 112 οχημάτων με οχήματα υβριδικής τεχνολογίας, προς μείωση του αποτυπώματός της και τη μεγιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει εγκαταστήσει ήδη 30 ειδικούς σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 6 κεντρικά κτήριά της σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Eurobank: Τρέχει πολυετείς δράσεις σε παιδεία, εθελοντισμό και για το βιώσιμο μέλλον

Έχοντας πολιτική που ανοίγεται ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα με κοινή κατεύθυνση την προσφορά και στην επιστροφή «μερίσματος» στην κοινωνία, η Eurobank επιτυγχάνει να πρωτοπορεί με διαρκείς δράσεις στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Eurobank είναι η δράση «Μπροστά για την Παιδεία», που είναι 20ετές πρόγραμμα βράβευσης αριστούχων του Λυκείου πανελλαδικά, με στόχο να κινητοποιήσει τους μαθητές για να συναγωνιστούν στον τομέα της μόρφωσης.

Το 2021 το concept «Μπροστά», επεκτάθηκε ουσιαστικά με πρωτοβουλία «για την οικογένεια» και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Είναι μεγάλη πρωτοβουλία που απαιτεί συνεργασίες στις οποίες συνέπραξε η Τράπεζα, δίνοντας μάλιστα βάρος στην περιφέρεια της χώρας.

Στο μεταξύ συμπληρώνει 10 χρόνια προσφοράς ο «επιταχυντής» νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας egg που έχει ήδη προσφέρει έως τώρα στήριξη σε εκατοντάδες νέους για να κάνουν πράξη τις ιδέες τους και να βρουν κεφάλαια σε μία προσπάθεια να δημιουργηθεί ανάπτυξη και σύγχρονες εταιρίες.

Η Eurobank ενδιαφέρεια για τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών της και για να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και στα πλαίσια αυτά έχει δημιουργήσει και ομάδες εθελοντών οι οποίες συμμετέχουν στις δράσεις.

Η Eurobank και οι εθελοντές της συμμετείχαν στην αποκατάσταση της πυρόπληκτης Αρχαίας Ολυμπίας, με προγράμματα δενδροφύτευσης και επιμόρφωσης.

Καλύτερο αύριο και βιώσιμη ανάπτυξη

Η Eurobank, είναι η πρώτη τράπεζα και από τους λίγους οργανισμούς στην Ελλάδα που ανακοίνωσε συγκεκριμένη δέσμη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, εν μέσω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, τόσο σε μεγάλη κλίμακα όσο και με καθημερινές αλλαγές συνηθειών.

Η Eurobank επενδύει στην πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας κι έχει στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% φέτος και το 2023.

Μάλιστα επενδύει στην αυτοπαραγωγή ενέργειας για ενεργοβόρες μονάδες της όπως η πρότυπη μονάδας της στη Νέα Ιωνία της Αθήνας, που στεγάζει τα ψηφιακά συστήματα της Τράπεζας.Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα, έχει ήδη επιτύχει τα τελευταία χρόνια σημαντική μείωση της κατανάλωσης σε διψήφιο ποσοστό, την οποία θα μειώσει περαιτέρω.

Η Τράπεζα στηρίζει στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοδοτεί έργα και επενδύσεις βάσει των κριτηρίων ESG, εστιάζοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη με σύγχρονα κριτήρια και οργανωμένες δράσεις.

Έργο που αποτυπώνει το σύγχρονο σχεδιασμό της Eurobank στα πλαίσια του ESG, είναι για παράδειγμα το έργο του Ελληνικού ή η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής.

Περί το ένα δισ. ευρώ έφθασαν το 2021 τα δάνεια με βιώσιμα χαρακτηριστικά και η τράπεζα έχει στόχο τη μεγιστοποίηση αυτών χρηματοδοτήσεων. Η Eurobank χρηματοδοτεί, προγράμματα για πράσινη ενέργεια και πράσινη κατοικία, βιώσιμο τουρισμό και δάνεια ή ομόλογα.

Εθνική Τράπεζα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη γενικότερη πρόοδο και κοινωνική ευημερία, στην οικονομική ανάπτυξη, στη διαφύλαξη και προβολή του ελληνικού πολιτισμού και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτοί είναι και οι τρεις πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη» : Άνθρωπος - Πολιτισμός - Περιβάλλον.

Η Εθνική Τράπεζα παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες και δράσεις της, υπενθυμίζει ότι εδώ και 181 χρόνια, επιδεικνύει σταθερά και έμπρακτα την υπευθυνότητα και τη μέριμνά της για την προώθηση της ελληνικής οικονομίας, τη στήριξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Εθνική αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υλοποιεί ποικίλα προγράμματα και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο και την κοινωνική ευημερία.

Μεταξύ των σημαντικότερων δράσεων είναι η προώθηση της απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της καλής υγείας, της εκπαίδευσης, της ισότητας, αλλά και της προστασίας και διαφύλαξης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δύο πολύ σημαντικές δράσεις της ΕΤΕ είναι η υγεία και η εκπαίδευση για όλους.

Στον τομέα της υγείας στόχος της Τράπεζας είναι να ενισχύσει τις υπάρχουσες δομές, ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν ποιοτικότερη περίθαλψη και υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά η ΕΤΕ, έχει αναπτύξει πολυετές πρόγραμμα υποστήριξης του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ενώ προχωρά διαρκώς σε νέες χορηγίες και συνεχίζει να εκπονεί χρηματοδοτικά προγράμματα σε σχετικούς τομείς.

Για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα, η ΕΤΕ έχει δημιουργήσει το ταμείο υγείας των ανθρώπων της τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ενώ, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ψυχικής υγείας, δημιούργησε ειδική γραμμή υποστήριξης για τους υπαλλήλους στη διάρκεια της πανδημίας.

Εκπαίδευση για όλους ονομάζει η ΕΤΕ τη δράση που ξεκινά από την αναγνώριση ότι η παιδεία αποτελεί πολύτιμη επένδυση στο παρόν και το μέλλον. Για το λόγο αυτό, ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση εντός και εκτός του οργανισμού και ενισχύει τη διαρκή ψηφιακή επιμόρφωση.

Η ΕΤΕ τρέχει προγράμματα πρακτικής άσκησης καθώς και ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για κρατικές υποτροφίες μέσω του IKY. Παράλληλα, παίρνει πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό αλφαβητισμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και στη διάρκεια της πανδημίας δημιούργησε ειδική γραμμή για τους πελάτες της, με στόχο την εκπαίδευσή τους στη χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Σκοπός της, είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος σχετικού με τον ψηφιακό και χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, ώστε οι νεότερες γενιές να έχουν στέρεες βάσεις για το μέλλον.

Βεβαίως στον ευρύτερο τομέα του πολιτισμού η Εθνική πρωτοπορεί με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, με αξιόλογες δράσεις και υποστήριξη, διατήρηση μοναδικού αρχείου και συντήρηση πολιτιστικών θησαυρών.

Στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη» η ΕΤΕ ενσωματώνει τις βασικές της αξίες, τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της, όσο και στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της, υποστηρίζοντας γενναιόδωρα ένα ευρύτατο φάσμα πολιτιστικών, μορφωτικών, ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, καθώς και κοινωνικών δραστηριοτήτων.