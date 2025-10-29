Νέο ρεκόρ κερδών για την Santander για το τρίτο τρίμηνο του έτους

Η ισπανική τράπεζα Santander ανακοίνωσε αύξηση 7,8% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αναφέροντας ότι η ισχυρή απόδοση των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ αντιστάθμισε τη μείωση των εσόδων από δάνεια και την κάπως αδύναμη απόδοση στη Βραζιλία.

Τα καθαρά κέρδη ύψους 3,5 δισ. ευρώ (4,08 δισ. δολάρια) για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου που ανακοίνωσε η μεγαλύτερη τράπεζα της Eυρωζώνης υπερέβησαν τα 3,39 δισ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters και αποτέλεσαν το έκτο συνεχόμενο ρεκόρ τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.

Η αύξηση κατά 4,3% των προμηθειών και κατά 0,87% των εσόδων αντιστάθμισε τη μείωση κατά 1,1% των εσόδων από δάνεια, ανέφερε η τράπεζα.

Ο δείκτης κερδοφορίας της Santander, ο δείκτης απτών ιδίων κεφαλαίων (ROTE) μετά την επίδραση των πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων Tier 1 (AT1), παρέμεινε αμετάβλητος στο 16,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η τράπεζα δήλωσε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της για φέτος, που είναι περίπου 16,5%, και τον στόχο της για τα έσοδα ολόκληρου του έτους, που είναι περίπου 62 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εκτελεστική πρόεδρος Ana Botin δήλωσε ότι η γεωγραφική εξάπλωση της Santander - η οποία δραστηριοποιείται σε 10 βασικές αγορές στην Ευρώπη και την Αμερική - θα λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας σε ένα αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον.

«Κοιτώντας μπροστά, είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας για το 2025 και, εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής και αγοραίας αβεβαιότητας, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη», δήλωσε η Botin σε ανακοίνωση.

Τα υποκείμενα καθαρά κέρδη στις ΗΠΑ, την πέμπτη μεγαλύτερη αγορά της, αυξήθηκαν κατά 64%, υποστηριζόμενα από τα υψηλότερα έσοδα από δάνεια και τις υψηλότερες προμήθειες από τις δραστηριότητες της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής.

Η τράπεζα έχει επωφεληθεί στο παρελθόν από τα υψηλότερα επιτόκια, ενώ η ανάπτυξη σε βασικές αγορές της Λατινικής Αμερικής της έχει δώσει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της που εξαρτώνται περισσότερο από την Ευρώπη.