Λ. Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): Πρωτοβουλίες για πρόσβαση των μικρομεσαίων σε δανεισμό και προσιτή κατοικία

Το ζήτημα της πρόσβασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιωτών σε πηγές χρηματοδότησης υπογράμμισε, ο Deputy CEO της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε πάνελ με θέμα «Is Growth Leaving People and Businesses Behind? The Challenge of Financial Inclusion Presentation» στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Οι αιτίες της χαμηλής πιστωτικής επέκτασης

Ο κ. Παπαγαρυφάλλου στην παρέμβαση του απαρίθμησε μία σειρά από λόγους για τους οποίους τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και οι ιδιώτες δυσκολεύονται στην πρόσβαση σε δανεισμό. Σχετικά με τις ΜμΕ, ο κ. Παπαγαρυφάλλου ξεκίνησε από την περιορισμένη χρηματοοικονομική γνώση και εξοικείωση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, σημειώνοντας ότι αυτό οδηγεί σε χαμηλή αυτοπεποίθηση και στην λογική των discouraged borrowers, καθώς ποσοστό άνω του 20% των ελληνικών ΜμΕ δεν

αιτούνται δανείων καθώς προεξοφλούν την απόρριψη από την τράπεζά τους.

Παράλληλα, η ίδια η δομή της ελληνικής οικονομίας, το κανονιστικό πλαίσιο και τα κριτήρια πιστοδότησης των Τραπεζών, ορίζουν την περίμετρο καθώς περίπου το 1/3 των ΜμΕ έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ενώ το 64% των νομικών προσώπων δηλώνει ζημίες ή μηδενικά κέρδη, που τις καθιστούν μη επιλέξιμες. «Μην ξεχνάμε ότι και η ψηφιακή διείσδυση είναι ακόμα μικρή καθώς μόνο το 39% των ΜμΕ έχει βασικό επίπεδο ψηφιοποίησης, έναντι 55% στην ΕΕ, γεγονός που οδηγεί σε περιορισμένη αξιοποίηση των

διαθέσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου. Πρόσθεσε δε ότι η κληρονομιά της χρηματοπιστωτικής κρίσης συνεχίζει να επηρεάζει, με τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να καταγράφονται στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες, ο Deputy CEO της Alpha Bank είπε ότι βασικός παράγοντας για την έλλειψη πρόσβασης σε δανεισμό είναι η οικονομική αβεβαιότητα καθώς οι διαδοχικές κρίσεις, ο πληθωρισμός και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγούν στην αποφυγή οικονομικών ανοιγμάτων. «Στη στεγαστική πίστη, οι εκταμιεύσεις αναμένονται στα 2 δισ. ευρώ φέτος, συγκριτικά με πάνω από 16 δισ. το 2008. Η προσφορά κατοικιών έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης, της αύξησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενώ αποθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι οι τιμές κατοικιών πλέον προσεγγίζουν τα προ κρίσης επίπεδα», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Ο ρόλος της Alpha Bank

O Deputy CEO της Τράπεζας τόνισε ότι η Alpha Bank βοηθά αποτελεσματικά στις προσπάθειες για μεγαλύτερη πρόσβαση τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών στην χρηματοδότηση και τον δανεισμό. «Για τις επιχειρήσεις, υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, είμαστε πρωτοπόροι στη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υιοθετούμε μία προσέγγιση συμβουλευτικής τραπεζικής.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες, και το κρίσιμο ζήτημα της στέγασης, συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα "Σπίτι μου" με εγκρισιμότητα άνω του 80%, συμβάλλοντας στην προσπάθεια απόκτησης κατοικίας, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές και τα νοικοκυριά με περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη πρόσφατη κίνηση της Alpha Bank να ενισχύσει τις εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις.

«Πρόσφατα ανακοινώσαμε μια εξαγορά fintech platform της Flexfin η οποία εστιάζει στο factoring για πολύ μικρές επιχειρήσεις ακριβώς για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις συνέργειες που υπάρχουν με εταιρείες που εξειδικεύονται στο αντικείμενο», πρόσθεσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Εναλλακτικά μοντέλα αξιολόγησης

Σε προτάσεις λύσεων για να ενισχυθεί η πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιωτών στον δανεισμό, εστίασε o Deputy CEO της Alpha Bank.

Ο κύριος Παπαγαρυφάλλου τόνισε πως οι Τράπεζες θα πρέπει να αναπτύξουν εναλλακτικά μοντέλα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, αξιοποιώντας μη παραδοσιακά δεδομένα. «Η δημιουργία ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος που θα περιλαμβάνει στοιχεία που τεκμηριώνουν θετική πιστωτική συμπεριφορά είναι κρίσιμο στοιχείο. Μια τέτοια υποδομή θα επιτρέψει στις τράπεζες να αξιολογήσουν τη φερεγγυότητα των πελατών, μειώνοντας παράλληλα το κόστος διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και τελικά να διευρύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου. Παράλληλα

τόνισε ότι οι τράπεζες έχουν λάβει πρωτοβουλίες για την ανανέωση του Τειρεσία που είναι το credit bureau της χώρας που έχει ως σκοπό να προάγει την οικονομική συμπερίληψη.

Στο περιθώριο της συζήτησης, ο Deputy CEO της Alpha Bank, αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της στέγασης υποστηρίζοντας πως έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες για την τόνωση της ζήτησης στα ακίνητα, με παροχές κινήτρων σε υποψήφιους αγοραστές.

«Έχει έρθει όμως η ώρα να δώσουμε λύσεις στο σκέλος της προσφοράς, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα ο τομέας του affordable housing έχει προσελκύσει θεσμικά κεφάλαια που επενδύουν σε μια από τις πιο μεγαλύτερες ανάγκες ειδικότερα των νεότερων ανθρώπων. Φαίνεται ότι είναι στο τελικό του στάδιο και το νομικό πλαίσιο για την κοινωνική στέγαση στην Ελλάδα, που μπορεί να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις στο κομμάτι αυτό και να επιτρέψει αλληλεπίδραση των

κυβερνητικών πολιτικών με τις πρωτοβουλίες του εγχώριου τραπεζικού συστήματος για την τόνωση της χρηματοδότησης. Οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή προσιτών κατοικιών μπορούν να συμβάλουν σημαντικά, με το κράτος να παρέχει γη ή κενά κτίρια και τις τράπεζες να προσφέρουν χαμηλότοκα δάνεια σε κατασκευαστές», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.