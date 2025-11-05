Η Τράπεζα της Αμερικής αυξάνει στόχο κερδοφορίας και στοχεύει σε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς

Η Τράπεζα της Αμερικής (BofA) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναθεωρεί προς τα πάνω τον πολυσυζητημένο στόχο κερδοφορίας της, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά και να πλησιάσει τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της στη Wall Street.

Στελέχη της τράπεζας αναμένεται να παρουσιάσουν πώς η BofA σκοπεύει να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια και να ενισχύσει τις επιδόσεις της, κατά τη διάρκεια της πρώτης «ημέρας επενδυτών» από το 2011, που διοργανώνεται στη Βοστόνη.

Η BofA στοχεύει τώρα σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετρήσιμης βάσης (ROTCE) 16%-18% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα – ένα βασικό μέτρο αξιολόγησης της απόδοσης για τους επενδυτές – έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για απόδοση μέσου επιπέδου δεκάδων ποσοστών.

Στο τρίτο τρίμηνο, η τράπεζα κατέγραψε ROTCE 15,4%, ενώ ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της, η JPMorgan, σημείωσε 20%. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η BofA θα θέσει στόχο ROTCE μεταξύ 16% και 18%.

Η BofA σχεδιάζει να αυξήσει το μερίδιό της από προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής κατά 50 έως 100 μονάδες βάσης τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένονται να αυξηθούν πάνω από 12%.

Στους παγκόσμιους πίνακες επενδυτικής τραπεζικής, η BofA υστερεί διαχρονικά έναντι των ανταγωνιστών της JPMorgan και Goldman Sachs. Στον τομέα του trading, η BofA στοχεύει να καταλάβει μερίδιο 9% του συνολικού τζίρου της βιομηχανίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, από το 7,6% που κατέχει σήμερα.

Σταθερό καταναλωτικό πιστωτικό προφίλ

Η BofA σημείωσε ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας παραμένει ισχυρή, παρά σημάδια εξασθένησης της απασχόλησης, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά 5% φέτος, σύμφωνα με τα δεδομένα της τράπεζας.

«Το καταναλωτικό πιστωτικό προφίλ παραμένει σταθερό. Tο χαμηλότερο τμήμα του φάσματος πιστοληπτικής ικανότητας αποτελεί σημείο παρακολούθησης, ειδικά αν η αγορά εργασίας εξασθενήσει», ανέφερε η BofA.

Η τράπεζα προβλέπει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους, δηλαδή η διαφορά μεταξύ αυτών που κερδίζει από δάνεια και πληρώνει για καταθέσεις, θα αυξάνονται κατά 5%-7% ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια, χάρη στην ανάπτυξη δανείων και την αναπροσαρμογή σταθερών επιτοκίων.

Οι επενδυτές αναμένεται επίσης να παρακολουθήσουν σημάδια για τα σχέδια διαδοχής, καθώς ο μακροχρόνιος CEO της τράπεζας, Μπράιαν Μόινιχαν, ολοκληρώνει σχεδόν 16 χρόνια στην ηγεσία της BofA.

Ο CEO, που πρόσφατα έγινε 66 ετών, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος της δεκαετίας, έχοντας διορίσει τους Ντιν Αθανασία και Τζιμ ΝτεΜάρ ως συνπροέδρους και τον Αλαστερ Μπόρθγουικ ως εκτελεστικό αντιπρόεδρο και CFO.

Ο Μόινιχαν ανέλαβε την ηγεσία το 2010, μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, που απείλησε να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία. Ενσωμάτωσε την επενδυτική τράπεζα Merrill Lynch, που η BofA είχε αποκτήσει από το χείλος της κατάρρευσης, επέστρεψε την κρατική βοήθεια και μείωσε προσωπικό.

Παρά τις αρχικές δυσκολίες, ο Μόινιχαν κατάφερε σημαντική αναστροφή, βασισμένος στο συχνά επαναλαμβανόμενο μότο «υπεύθυνη ανάπτυξη», ενώ οι επενδυτές ζητούν από την τράπεζα υψηλότερη απόδοση στις επενδύσεις της.