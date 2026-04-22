Η Πειραιώς και ο Δήμος Ιωαννιτών συνεργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη

Η Πειραιώς και ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψαν, σήμερα, Μνημόνιο Συνεργασίας για την από κοινού υλοποίηση δράσεων που προάγουν τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κοινωνική ενσωμάτωση στην πόλη των Ιωαννίνων. Το Μνημόνιο υπέγραψαν στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Θωμάς Μπέκας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, θεμελιώνεται η σταθερή συνεργασία των δύο πλευρών, που θα περιλαμβάνει πολύπλευρες πρωτοβουλίες, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών, αναβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον και τη βιώσιμη λειτουργία, καθώς και την κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της πόλης. Η πρώτη δράση που θα υλοποιηθεί, αφορά στην ανάπλαση του Άλσους Ποιητών στο κέντρο των Ιωαννίνων.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL» της Πειραιώς και διευρύνει το πεδίο των πρωτοβουλιών της Τράπεζας, που έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με έμφαση στην αστική και περιβαλλοντική ανάπλαση, την προσβασιμότητα και την κοινωνική συνοχή σε αστικές περιοχές της χώρας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Η Πειραιώς επιλέγει να παρεμβαίνει εκεί όπου η συμβολή της έχει πραγματικό αντίκτυπο. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Ιωαννιτών εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Παρεμβάσεις με ουσία, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Μέσα από το «EQUALL» δημιουργούμε δράσεις, που βελτιώνουν τις δημόσιες υποδομές και την προσβασιμότητα, ενισχύουν τον πολιτισμό και τη δυναμική συνοχή. Όχι ως απλές έννοιες, αλλά ως απτές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Η ανάπλαση του Άλσους Ποιητών αποτελεί την πρώτη κοινή μας πρωτοβουλία κι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, σήμερα, σηματοδοτεί την αρχή μιας συνεργασίας με διάρκεια και ουσιαστικό αποτύπωμα για την πόλη των Ιωαννίνων».

Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Θωμάς Μπέκας τόνισε: «Σήμερα είναι μία ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή, για μένα προσωπικά ως Δήμαρχος Ιωαννιτών, αλλά και για τον Δήμο μας, καθώς επισφραγίζουμε την εκκίνηση μιας εξαιρετικής συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για μία συνεργασία, που γεφυρώνει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες του Δήμου μας με τους άξονες εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, ώστε να εξασφαλιστεί ουσιαστικός αντίκτυπος στην καθημερινότητα των Δημοτών μας, σε μία περίοδο που οι Δήμοι υποφέρουν από έλλειψη πόρων. Ομάδα στελεχών των δύο φορέων έχουν εργαστεί ενδελεχώς, ώστε να εντοπίσουμε από κοινού τα πεδία δράσης, να αποσαφηνίσουμε τα πλαίσια και να συντονίσουμε τα πρακτικά βήματα. Ήδη δρομολογούμε την πρώτη κοινή δράση, την αναβάθμιση του πάρκου του Άλσους Ποιητών, ενός σημαντικού και ιστορικού πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο των Ιωαννίνων».