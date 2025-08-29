Η Fed ανακοινώνει νέα επίπεδα κεφαλαίου για τις μεγάλες τράπεζες

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή τα νέα επίπεδα κεφαλαίου για τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, μετά τα stress tests του Ιουνίου, επισημαίνοντας ότι η Morgan Stanley ζητά επανεξέταση του προγραμματισμένου κεφαλαίου της.

Η Fed σημείωσε ότι οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις, που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, μπορεί να τροποποιηθούν εάν υιοθετηθεί η εκκρεμής πρόταση για τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων των διετών stress tests.

Στα ετήσια stress tests, η Fed αξιολογεί την απόδοση των τραπεζών σε υποθετικές οικονομικές υφέσεις και καθορίζει τα κεφαλαιακά τους αποθέματα ανάλογα με τις πιθανές ζημίες.

Η Morgan Stanley έχει ζητήσει επανεξέταση του αποτελέσματός της, με την απόφαση της Fed να ανακοινώνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.