Φ. Καραβίας (Eurobank): Έως 60% το μέρισμα για τους μετόχους - Ισχυρή πιστωτική επέκταση

Στις επιδόσεις που υπερέβησαν τους στόχους της Eurobank για το εννεάμηνο αναφέρθηκε ο CEO της Eurobanκ κ. Φωκιών Καραβίας στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές, τονίζοντας, ταυρόχρονα ότι το συνολικό ποσοστό επί των κερδών που θα διανείμει η τράπεζα για το 2025 θα υπερβεί το 50% και μπορεί να φτάσει το 60% της κερδοφορίας της.

Όπως τόνισε ο ίδιος, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,0% σε 1.902 εκατ.ευρώ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 32 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,49%, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

«Η επέκταση της επιχειρηματικής μας παρουσίας», επεσήμανε ο κ. Καραβιάς, «μέσω στρατηγικών πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση των θετικών τάσεων στις βασικές αγορές μας παραμένουν προτεραιότητά μας».

Όπως τόνισε, «σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη εξαγορά της Eurolife αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η Eurolife είναι ήδη συνεργάτης μας στον τομέα των τραπεζοασφαλειών, η διαδικασία της εξαγοράς θα είναι ομαλή, ενώ συνολικά η συναλλαγή συμβάλει στην αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS)». Η τράπεζα στοχεύει σε χρήση του δανέζικου συμβιβασμού για να μειώσει το κόστος κεφαλαίου.

Πολύ ισχυρή θα είναι για το 2025 η πιστωτική επέκταση που υπολογίζεται πως θα κινηθεί στα 4 δισ. ευρώ ενώ στο τρίτο τρίμηνο ήταν 3,3 δισ. ευρώ εκατ.των οποίων από Ελλάδα τα 2.1 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα θα ευνοηθεί από κάθε άποψη ο όμιλος εξαιτίας της ένταξης της Βουλγαρίας στο ευρώ. Στη γείτονα αναζητούνται ευκαιρίες ιδιαίτερα για την προώθηση του bancassurance.

«Η παγκόσμια οικονομία προσαρμόζεται σε μια κατάσταση αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία συνεχίζουν να επιτυγχάνουν υψηλότερη ανάπτυξη, δηλαδή να υπεραποδίδουν σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στηρίζουμε αυτή την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ευημερία μέσω επενδύσεων, καθώς η οργανική αύξηση των δανείων μας ανέρχεται σε 3,3 δισ. Ευρώ το εννεάμηνο του 2025» ανέφερε ο κ. Καραβίας.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μεγέθη ο κ. Καραβίας ανέφερε ότι τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 23,7% έναντι του εννεαμήνου 2024 και ανήλθαν σε 557 εκατ.ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance τον Απρίλιο 2025, και αντιστοιχούσαν σε 73 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,9% σε 2.459 εκατ.ευρώ και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,6% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε 2.506 εκατ.ευρώ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,9% στην Ελλάδα και 23,3% σε επίπεδο Ομίλου (ή 6,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) στα 930 εκατ. Ευρώ. Οι δείκτες κόστους – οργανικών εσόδων και κόστους – συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 37,8% και 37,1% αντίστοιχα το εννεάμηνο 2025.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 0,2% σε €1.529 εκατ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν έναντι του εννεαμήνου 2024 κατά 1,4% σε 1.575 εκατ.ευρώ.

Σε άλλα θέματα ο κ. Καραβίας σημείωσε πως σκοπεύει ναπροχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση με την Do Value για τις προμήθειες που πληρώνει η τράπεζα σε ότι αφορά τη διαχείριση κόκκινων δανείων.

Μιλώντας για το Κυπριακό χαρτοφυλάκιο ο κ Καραβίας τόνισε πως στο Γ΄ τρίμηνο του 2025, η Eurobank Ltd υπέγραψε συμφωνία με την Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Κύπρου (KEDIPES) για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με καθαρή λογιστική αξία 0,2 δισ., με τα δάνεια να επαναταξινομούνται ως περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση.