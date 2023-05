FED: Ο τραπεζικός τομέας φαίνεται ότι θα αντέξει την πρόσφατη αναταραχή

Ο αμερικανικός τραπεζικός τομέας φαίνεται συνολικά καλά προετοιμασμένος για να αντέξει τις πρόσφατες αναταραχές στον κλάδο, αλλά η εμπειρία θα μπορούσε ακόμη να επιβαρύνει τις πιστωτικές συνθήκες στο μέλλον, δήλωσε τη Δευτέρα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συνολικοί κίνδυνοι χρηματοδότησης για τις τράπεζες παραμένουν χαμηλοί και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να διαθέτουν άφθονη ρευστότητα. Επιπλέον, οι πρόσθετες προσπάθειες πολιτικής των αμερικανικών τραπεζικών ρυθμιστικών αρχών μετά τις απότομες καταρρεύσεις της Silicon Valley Bank και της Signature Bank τον Μάρτιο θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν το σύστημα εάν προκύψουν περαιτέρω πιέσεις, δήλωσε η Fed.

Treasury Secretary Janet Yellen says that raising the debt ceiling would be a way to show other nations we are not a "deadbeat country." @CNBCOvertime https://t.co/tcNrYTYdUk pic.twitter.com/S3oSp7S0mo