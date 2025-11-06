Εθνική Τράπεζα: Ισχυρή ρευστότητα και κεφαλαιακή υπεροχή – Πιστωτική επέκταση 2,5 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να ξεχωρίζει στον τραπεζικό χάρτη, καταγράφοντας στο εννεάμηνο του 2025 καθαρά κέρδη σχεδόν 1 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου σε ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης επιτοκίων.

Με στόχο απόδοση κεφαλαίων άνω του 15% και συνολική διανομή 60%, η ΕΤΕ εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με ισχυρές βάσεις και ξεκάθαρη στρατηγική για διατηρήσιμη ανάπτυξη, υποστηρίζοντας παράλληλα την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας.

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η τράπεζα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,40, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 ανήλθε στο 19%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Παράλληλα, η ΕΤΕ ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα 200 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στις 14 Νοεμβρίου, ενώ έχει ήδη σχηματίσει πρόβλεψη για τελική διανομή 60% επί των κερδών της χρήσης, υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων.

Ανθεκτική κερδοφορία σε περιβάλλον πτώσης επιτοκίων

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων κατά περίπου 150 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβεβαιώνουν την ικανότητά του να απορροφά τις πιέσεις και να διατηρεί υψηλή κερδοφορία. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν μεν κατά 9,8% στα 1,61 δισ. ευρώ, ωστόσο η τριμηνιαία πτώση περιορίστηκε σε μόλις -0,9%, δείχνοντας ότι η αποκλιμάκωση πλησιάζει σε σημείο καμπής. Η θετική συμβολή της πιστωτικής επέκτασης, η ανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων και η στρατηγική τοποθέτηση της ΕΤΕ σε τίτλους σταθερής απόδοσης λειτουργούν ως αντίβαρο στη μείωση των επιτοκιακών εσόδων.

Αντίθετα, τα έσοδα από προμήθειες διατήρησαν ανοδική δυναμική, αυξανόμενα κατά +14% ετησίως, με κύριο μοχλό την εκρηκτική άνοδο των επενδυτικών προϊόντων (+74%) και τις επιτυχημένες σταυροειδείς πωλήσεις, που ενίσχυσαν το μερίδιο αγοράς της τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια. Η ΕΤΕ αποδεικνύει ότι η στροφή της προς προμήθειες επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων αποδίδει καρπούς, μειώνοντας την εξάρτηση από τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα.

Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 33%

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,5% σε συγκρίσιμη βάση, καθώς η τράπεζα συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό και ψηφιακές υποδομές. Παρά την άνοδο, ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε στα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του 33%, εντός του στόχου για το 2025, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού μοντέλου της ΕΤΕ. Η αύξηση των αποσβέσεων (+8%) συνδέεται με τον τεχνολογικό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει την αναβάθμιση του core banking συστήματος, η οποία θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η τράπεζα, μέσω του προγράμματος μετασχηματισμού της, εστιάζει στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, στην ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων και στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, έχοντας ήδη 4,4 εκατ. συνδρομητές ψηφιακών καναλιών και πάνω από 3,2 εκατ. ενεργούς χρήστες.

Πιστωτική επέκταση και σταθερή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Η ΕΤΕ συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στον δανεισμό, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να φτάνουν τα 34,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 12% σε ετήσια βάση. Από την αρχή του έτους, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ, με στόχο να υπερβεί τα 2,5 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους 5,7 δισ. ευρώ (+10% ετησίως) αφορούν κυρίως χρηματοδοτήσεις στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, της ναυτιλίας και των μεταφορών, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν και η συμβολή της λιανικής τραπεζικής, με αύξηση +15% στα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει εξαιρετική. Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) υποχώρησε στο 2,5%, ενώ ο δείκτης κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε στο 101%, από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου σταθεροποιήθηκε στις 41 μονάδες βάσης, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ομαλοποίηση των επισφαλειών και την ισχυρή κεφαλαιακή «ασπίδα» του Ομίλου.

Ισχυρή ρευστότητα και κεφαλαιακή υπεροχή

Ο ισολογισμός της ΕΤΕ παραμένει ισχυρός, με καταθέσεις 58,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,4 δισ. ευρώ ετησίως. Το 81% των καταθέσεων αφορά λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου, γεγονός που διασφαλίζει χαμηλό κόστος χρηματοδότησης (κάτω από 30 μ.β.) και σταθερή βάση ρευστότητας. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 63% και ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 249% κατατάσσουν την ΕΤΕ στις ισχυρότερες τράπεζες του ευρωπαϊκού συστήματος.

Σε επίπεδο κεφαλαίων, ο CET1 στο 19% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 21,8% παρέχουν στην τράπεζα ευρύ περιθώριο στρατηγικών κινήσεων και δυνατότητα αυξημένων διανομών. Ο δείκτης MREL ανήλθε στο 28,5%, υπερβαίνοντας σημαντικά την εποπτική απαίτηση. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση επιτρέπει στην ΕΤΕ να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, να προχωρά σε εκδόσεις πράσινων ομολόγων και να ενισχύει το επενδυτικό της αποτύπωμα.

Σταθερή παρουσία στην Ελλάδα – Ενισχυμένες διεθνείς δραστηριότητες

Στην εγχώρια αγορά, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 964 εκατ. ευρώ, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να παραμένει σταθερό στις 281 μ.β., αποτυπώνοντας τη σταδιακή προσαρμογή στο νέο περιβάλλον επιτοκίων. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 15% σε συγκρίσιμη βάση, με ισχυρή συνεισφορά από την Εταιρική Τραπεζική και τις επενδυτικές υπηρεσίες. Αντίστοιχα, στις διεθνείς δραστηριότητες, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων και την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης από την Αίγυπτο.

Οικονομικό περιβάλλον και προοπτικές

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, τόνισε ότι η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές πιέσεις. Η ανθεκτικότητα του τουρισμού, η ενίσχυση των εξαγωγών και η βελτίωση της θέσης των νοικοκυριών δημιουργούν ένα θετικό υπόβαθρο για τις τράπεζες. «Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, η πειθαρχημένη εκτέλεση των επιχειρησιακών στόχων και το στρατηγικό μας όραμα ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να δημιουργούμε διατηρήσιμη αξία για τους μετόχους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, η Εθνική βρίσκεται «σε προνομιακή θέση» να αξιοποιήσει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, επενδύοντας σε τεχνολογία, ανθρώπινο κεφάλαιο και πράσινη ανάπτυξη. Η τράπεζα διατηρεί ηγέτιδα θέση στη χρηματοδότηση έργων βιώσιμων πηγών ενέργειας και στηρίζει με συνέπεια πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο, όπως το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση σχολείων και τις δράσεις αποκατάστασης πληγεισών περιοχών.

Ψηφιακή πρωτοπορία και στρατηγική ESG

Το νέο Mobile Banking και η αναβαθμισμένη πλατφόρμα Business Internet Banking έχουν αυξήσει σημαντικά την ενεργή χρήση των ψηφιακών καναλιών. Η εισαγωγή του Live Banking, που επιτρέπει απομακρυσμένη εξυπηρέτηση, και η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης μέσω της ψηφιακής βοηθού Sophia, αποδεικνύουν τη συνεχή καινοτομία της ΕΤΕ.

Παράλληλα, η στρατηγική ESG της τράπεζας παραμένει στο επίκεντρο. Η ολοκλήρωση της διάθεσης των εσόδων από το δεύτερο πράσινο ομόλογο ύψους 650 εκατ. ευρώ. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα.