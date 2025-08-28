Deutsche Bank: Πρόστιμο 3 εκατ. δολαρίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ

Η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank τιμωρήθηκε με πρόστιμο 23,8 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (3,05 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) για διάφορες παραβιάσεις μεταξύ 2015 και 2023, δήλωσε την Πέμπτη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ.

Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν υπερχρέωση πελατών για αμοιβές διαχείρισης, λανθασμένη ανάθεση αξιολογήσεων κινδύνου προϊόντων και μη αποκάλυψη σχέσεων επενδυτικής τραπεζικής σε ορισμένες ερευνητικές εκθέσεις, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (SFC) του Χονγκ Κονγκ.

Η SFC δήλωσε ότι τα πειθαρχικά μέτρα προέκυψαν από έρευνες που πυροδοτήθηκαν από αυτοαναφορές που έκανε η Deutsche Bank μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2023.

Η τράπεζα έχει επιλύσει τα ζητήματα και έχει ενισχύσει τους εσωτερικούς της ελέγχους για να διασφαλίσει ότι αυτά τα περιστατικά δεν θα επαναληφθούν, σύμφωνα με δήλωση της Deutschesent στο Reuters.

Συνολικά, η τράπεζα υπερχρέωσε τους πελάτες σε αμοιβές κατά περίπου 39 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Νοεμβρίου 2023, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, η οποία ανέφερε ότι οι πελάτες που επηρεάστηκαν έχουν λάβει έκτοτε επιστροφές χρημάτων.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι η υπερχρέωση προέκυψε από την αδυναμία της τράπεζας να εφαρμόσει μειωμένα ποσοστά αμοιβών διαχείρισης για τους πελάτες και από υπερεκτιμημένες ή υποεκτιμημένες αποτιμήσεις κεφαλαίων που οδήγησαν σε υπερβολικές αμοιβές θεματοφύλακα και διαχείρισης.

Η ρυθμιστική αρχή διαπίστωσε επίσης ότι η Deutsche Bank δεν αποκάλυψε τις σχέσεις επενδυτικής τραπεζικής της με διάφορες εταιρείες εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ σε 261 εκθέσεις ενιαίων μετοχικών εταιρειών και 1.590 εκθέσεις κλάδου που εκδόθηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Σεπτεμβρίου 2021.

Επιπλέον, η τράπεζα απέδωσε λανθασμένα χαμηλότερες αξιολογήσεις κινδύνου προϊόντος σε 40 χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, με αποτέλεσμα 10 συναλλαγές που υπερέβαιναν το επίπεδο ανοχής κινδύνου των πελατών.